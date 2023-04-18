Международная выставка UNITED PROPERTY EXPO представила 20 тыс. объектов зарубежной недвижимости

Посетители выставки смогут получить персональные предложения от надежных застройщиков, а также консультативную помощь по оформлению второго гражданства или ВНЖ путем инвестиций в недвижимость.

На выставке будут представлены ключевые игроки международного рынка недвижимости: Yekta Homes,Astro Properties, HUB Property, Ilkem Yapi, BBF Property,Baraka Real Estate Developmen из ОАЭ, Турции, Северного Кипра, Катара, Таиланда, Грузии, и др стран..

Посетители выставки смогут рассмотреть для себя различные варианты приобретения недвижимости как для личного пользования (квартира, дуплекс или вилла), так и для инвестиционного проекта. Также будут представлены помещения, которые можно использовать в бизнес-целях. Всего будет презентовано более 20 тыс. вариантов в разной ценовой категории.

Гостей выставки ждут особые условия покупки недвижимости: индивидуальные предложения от застройщиков, дополнительные опции от агентств и помощь с оформлением документов. Также все посетители получат консультации по вопросам второго гражданства или ВНЖ путем инвестиций в недвижимость.

Руководитель проекта Олег Жуков: “Мы занимаемся зарубежной недвижимостью уже более 7-ти лет. За это время была сформирована команда из самых надежных застройщиков и агентств недвижимости. Мы на 100 % уверены в качестве строительства представленных объектов, гарантируем полную прозрачность сделки, а также всегда стараемся обеспечить максимально возможную скидку для гостей выставки. В этом году нам удалось договориться о 15% скидке по самым лакомым объектам”

В рамках выставки запланирована деловая программа с российскими и международными экспертами, которые расскажут об особенностях инвестирования в разных странах, о состоянии рынка недвижимости и дадут прогнозы по его развитию на ближайшие несколько лет. Эксперты раскроют секреты, как выбирать недвижимость с доходностью более 30 % годовых, как избежать двойного налогообложения при инвестициях в зарубежную недвижимость, а также продемонстрируют сервисы перевода денег за рубеж.

Для того, чтобы посетить выставку необходимо получить билет. Специально для читателей “Эксперта” мы подготовили код, позволяющий получить бесплатный билет.

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Место проведения выставки: МВЦ «Крокус Экспо».

19-20 мая 2023 года, https://unitedpropertyexpo.net/