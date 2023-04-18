Мимо денег: крупнейшие банки США теряют средства клиентов

«Официально» сезон отчетности в США начинают крупнейшие банки. Первые из них отчитались еще в пятницу, остальные сделают это на текущей неделе. Параллельно начали отчитываться и более мелкие кредитные учреждения. Этого периода всегда ждут с нетерпением: банки дают в своей отчетности и прогнозах немало информации не только о себе, но и о состоянии экономики в целом. И после начала банковского кризиса отчетность ждали особенно напряженно.

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Было принято считать, что значительная часть средств клиентов, в панике покидавших в марте средние и мелкие банки США, распределилась между крупнейшими. Остальное покинуло банковскую систему, перейдя в фонды денежного рынка, US Treasuries, другие бумаги и даже в криптовалюту и наличные.

В любом случае, системообразующие банки выглядели бенефициарами кризиса. Их чистый процентный доход должен был вырасти из-за притока на дешевые депозиты средств бывших клиентов более мелких коллег, которые, в свою очередь, явно проигрывали. Правда, ужесточение финансовых условий и замедление экономики вели к сокращению кредита и росту резервов. Но вышло еще сложнее.

Аналитики (в первую очередь, конечно, банковские) назвали результаты JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo впечатляющими – их прибыль превысила ожидания.

«Банки могут ужесточать кредитные стандарты, но более крупные работают с избыточным капиталом по сравнению с предыдущими кризисами», – написали в понедельник стратеги Bank of America во главе с Савитой Субраманиан.

«Голиаф побеждает», – цитировало Reuters аналитика Wells Fargo Майка Мэйо, писавшего об исключительно сильном квартале для JPMorgan и назвавшего его «портом во время шторма».

И в самом деле, к концу марта крупнейший банк получил приток средств на депозиты на сумму $50 млрд. Вот только и по его масштабам и в сравнении с суммами денег, покинувших банки на волне роста доходности денежных фондов и кризиса, это не очень значительная цифра.

За последние 8 недель, по расчетам Bank of America, основанным на данных EPFR, в фонды денежного рынка США пришло на порядок больше – $538 млрд. Приток несколько ослабел в сравнении с первыми неделями кризиса, но остается весьма существенным: на прошлой неделе он составил $51,6 млрд.

При этом банковская система за пределами JPMorgan деньги клиентов теряет. И если в Citigroup сумма депозитов почти не изменилась, то уже Wells Fargo показал их падение на 2%.

Крупные региональные банки – State Street и M&T Bank – отчитались о падении депозитов на 3% каждый. А финансовый гигант Charles Schwab и вовсе потерял 11%, пережил в марте кризис доверия и приостановил обратный выкуп акций. Сейчас он пытается развеять сомнения в своей финансовой устойчивости.

«Я, безусловно, надеюсь, что к этому моменту краткосрочные спекуляции о том, что мы окажемся в положении, когда будем вынуждены продавать ценные бумаги, которые имеют временные бумажные убытки, улеглись», — сказал главный исполнительный директор Charles Schwab Уолтер Беттингер на телефонной конференции.

И все эти банки, как и большинство прочих, сейчас вынуждены ужесточать стандарты кредитования. На кредитах от ФРС ведь вечно жить нельзя, а отток клиентов – это в первую очередь проблемы с ликвидностью. В противном случае, придется продавать обесценившиеся из-за роста ставок облигации, о которых вспоминал Уолтер Беттингер, и фиксировать колоссальные убытки.

В общем, главным следствием всей этой истории становится резкое ужесточение финансовых условий в США, ведущее к рецессии. Особенно эффективно она будет замедлять экономику на фоне продолжения подъема ставки ФРС. Неудивительно, что финансовые власти США начинают менять риторику: министр финансов США Джанет Йеллен вчера уже рассуждала о том, что ужесточение условий кредитования банками делает работу за ФРС, которой, возможно, не надо будет поднимать ставки. Начинает нечто схожее звучать и из Федрезерва.

«Нельзя смотреть на нынешние условия в мире и в США и не думать, что некоторая умеренная рецессия определенно не исключена», – говорил вчера CNBC президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби, призывая к осмотрительности в отношении денежно-кредитной политики.

