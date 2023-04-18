Минобороны сообщило оперативную сводку из зоны СВО

Министерство обороны России на брифинге 18 апреля сообщило оперативную сводку из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно данным, которые озвучил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении российские штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовск (украинское название Бахмут). Бойцам помогали подразделения ВДВ и военнослужащие «Южной» группировки войск. Среди прочего они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено 6 самолётовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери протвника составили свыше 290 украинских военнослужащих и наёмников, 8 автомобилей, 3 боевые бронированные машины, украинская БМП, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США и контрбатарейная радиолокационная станция американского производства AN/TPQ-50.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Южной» группировки войск поразила выдвигавшиеся для контратаки подразделения украинских войск в районе Часова Яра и Константиновки в (ДНР).

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в Угледаре и Новополе (ДНР), в районе Малой Токмачки и Полтавки (Запорожская область). Уничтожено до 30 украинских националистов, 3 боевые машины пехоты, 2 пикапа и гаубица Д-20. Помимо этого, в районах населённых пунктов Гуляйполе и Червоная Криница (Запорожская область) уничтожены 2 склада ВСУ с боеприпасами.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная (Харьковская область). В районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР) пресечены действия 2-х украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении уничтожено до 35 украинских боевиков, 2 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходных гаубицы М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и танк.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), Терны и Григоровка (ДНР). Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих и 2 боевые бронированные машины.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах. В районах населённых пунктов Терны и Авдеевка (ДНР) поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка (Николаевская область) уничтожены 2 склада топлива для украинской военной техники.

Российские системы ПВО уничтожили 6 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Добролюбовка (Харьковская область), Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка (ЛНР).

Всего с начала СВО противник потерял 3 770 БПЛА, 407 самолётов, 228 вертолётов, 415 ЗРК, 8 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 087 боевых машин РСЗО, 4 614 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 682 единиц специальной военной автотехники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 17 апреля Конашенков сообщил о взятии под контроль кварталов на северо-западе и в центре Артёмовска.