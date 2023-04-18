Мощнее Leopard, надёжнее Challenger: израильский разведчик назвал лучший танк Европы

Бывший израильский разведчик и танкист ЦАХАЛ, экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми дал оценку российскому танку Т-90М «Прорыв», назвав его лучшим в Европе.

«Т-90 последней модели – это отличный танк, – цитирует специалиста издание военное дело. – Я думаю, что на сегодняшний день, если взять совокупность всех его качеств, то Т-90 можно назвать лучшим танком Европы. Он превосходит все остальные европейские танки».

Кедми убеждён, что российская боевая машина мощнее немецкого Leopard-2 и надёжнее британского Challenger-3.

«По всей совокупности качеств Т-90 – это отличный танк. Единственное, о чем могут сожалеть в России, что количества этих танков недостаточно. Желательно чтобы их было больше», – отметил бывший разведчик.

При этом, по его словам, платформа Т-90 позволяет продолжать модернизировать и усовершенствовать танк.

«Прежде всего, речь идёт о еще более лучшем орудии и о ещё более совершенной защите от различных противотанковых средств», – резюмировал экс-глава спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», в январе текущего года входящее в концерн УВЗ (госкорпорация «Ростех») предприятие «Уралвагонзавод» отправило Минобороны РФ новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

Наша справка

Т-90М – последняя модификация танка Т-90. Машина оснащена новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм пушкой и управляемыми ракетами, которые способны уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Кроме того, танк оборудован спаренным с пушкой 7,62 мм и установленным на башне дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулемётами.

В апреле 2020 года первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии); в марте 2021-го партия танков поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду (Первая танковая армия ЗВО). В феврале 2021 года концерн УВЗ начал серийные поставки Т-90М российским военным.