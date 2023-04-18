«Мы примирили страхователей со страховщиками»

В 2018 году калининградская IT-компания «Инносети» запустила платформу сопровождения потокового страхования грузов «Цунами». Она объединяет грузовладельцев, страховщиков и логистические компании, выгодно решая задачи всех сторон. Как InsurTech позволяет страховщикам предотвращать убытки, а грузовладельцам и перевозчикам получать выгодные тарифы, «Эксперт-Онлайн» рассказал генеральный директор компании Артем Ефимов.

— Как сейчас выглядит рынок страхования грузов? Почему вообще возникла необходимость в посреднике между страховщиком и страхователем?

— В страховании, как и в любом бизнесе: хочешь прибыль — нужно меньше тратить и больше зарабатывать. Но интересы участников процесса не совпадают: грузовладельцы и перевозчики хотят выгодную цену, страховщики — высокую премию. Мы разработали платформу «Цунами», которая во многом снимает это противоречие.

Традиционное страхование грузов с объявленной стоимостью тарифицируется исходя из цены самого грузоотправления. Но очевидно, что риски, которые возникают при перевозке лекарств, отличаются от рисков при транспортировке, например, запчастей. Решение этой проблемы за технологиями, которые могут в режиме реального времени учитывать большое количество параметров грузоотправления и предлагать справедливый страховой тариф.

Еще одна проблема в страховании грузов — человеческий фактор. Сами страховые компании и их клиенты часто указывают на возможные задержки при рассмотрении обращений и ошибки при формировании комплектов документов, субъективное принятие решения при урегулировании претензии. Все эти факторы могут привести к неправильно рассчитанной сумме, долгому согласованию или неправомерному отказу в выплате. Автоматизация процессов работы с клиентами — это мощная точка роста в страховании грузов.

— Как именно ваша платформа решает эти противоречия?

— Когда запрос на расчет страхового тарифа для страхования груза поступает в «Цунами», система автоматически анализирует более 70 параметров. Так, при расчете учитываются вес, размер, характер груза, направление перевозки и многие другие параметры. Такой глубокий анализ позволяет формировать индивидуальные цены по каждому отправлению и снизить стоимость страховки в 7-10 раз относительно традиционных способов страхования в зависимости от стоимости грузоотправления. Уже три миллиона страхователей получают персональные тарифы с помощью алгоритмов нашей системы. И это начинает им очень нравиться.

Страховые компании также получают выгоду. Понимая профиль клиента на основе данных в платформе, страховщик уверен, что не понесет убытки. Такая модель помогает страховым компаниям оценивать потенциальную экономику их страховых продуктов с высочайшим уровнем точности.

Чтобы описать эту схему, мне понадобилось 20 секунд. За это время на платформе прошло более 2 000 операций по расчету оптимального тарифа для клиентов страховых компаний, подключенных к «Цунами».

— Как добиваетесь такой скорости?

— Название «Цунами» отражает суть продукта: мы пересмотрели подход к традиционному рынку страхования и создали огромную волну страхового потока. Работают не операционисты, а алгоритмы. Платформа основана на блокчейне, все участники обмениваются информацией напрямую друг с другом. Это гарантирует неизменность данных, сокращает время на обработку сообщений и упрощает документооборот. Урегулированием в основном занимается робот. С его помощью рассмотрение претензий по срокам у некоторых клиентов ускорилось с 28 до 1 дня. Еще недавно такую скорость трудно было представить.

— На чем вы зарабатываете?

— Плату за сервис мы получаем от страховщиков.

— Почему перевозчик и страховая не могут работать напрямую без платформы?

— Они и работают напрямую. Нужно понимать, что на платформе сделки не заключаются. Выражаясь юридическим языком, она обеспечивает сервисное сопровождение процесса страхования. Договорные отношения и расчеты возникают между компаниями страховщика и страхователя. Мы обогащаем это взаимодействие: автоматизируем, гарантируем отсутствие ошибок, даем дополнительные инструменты для управления качеством. Кстати, это очень важная часть сервиса.

На платформе аккумулируется огромный объем данных. Анализ страховых случаев и метрик в рамках процесса урегулирования может говорить об эффективности работы перевозчика в целом. Мы выводим эти данные на дашборд. Страховщики могут видеть в режиме онлайн количество страховых случаев, отклонение показателей исполнения соглашения об уровне качества и другие параметры. «Цунами» показывает, как возникают сбои или риски в страховании грузов.. По сути, пользователям платформы «Цунами» не нужно вкладываться в разработку системы мониторинга и анализа — это уже сделали за них.

— Какие метрики вы показываете?

— На дашборд выводится интегральный показатель качества транспортных услуг, динамика претензий — в разрезе типов страхования, показатели исполнения соглашения об уровне качества (SLA). Можно наблюдать динамику данных показателей и делать выводы.

— Какое будущее у платформы? Куда будет развиваться?

— Помимо крупных страховых компаний нас на платформе сконцентрировалась специфическая аудитория — малый и средний бизнес в секторе b2b. У них есть еще одна большая потребность, которую мы можем закрыть — это страхование кредитных рисков.

По результатам внутренних опросов страхователей, 70% из них работают с отсрочкой платежа, а значит, у них есть риски неоплаты. Мы планируем создать синергию страховых продуктов и страховать не только логистические риски, но и финансовые. На основании данных, аккумулируемых внутри «Цунами», мы сможем строить достаточно точные оценки кредитоспособности, эти данные могут использовать как финансовые и страховые организации, так и логистические компании при принятии решении об отсрочке.