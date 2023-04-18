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На Мосбирже три «кита» переиграли «медведей»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
18 апреля 2023, 20:44

Повышенным спросом пользовались сегодня акции эмитентов, имеющих наибольший вес в Индексе Мосбиржи. Это говорит о том, что к покупкам, возможно, приступили крупные игроки, а восходящий тренд продолжается.

Коллаж: Тамара Ларина