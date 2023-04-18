На Мосбирже три «кита» переиграли «медведей»

Торги на рынке акций сегодня начались с умеренных покупок и продолжения роста Индекса Мосбиржи. Однако в районе полудня случилась довольно масштабная распродажа многих бумаг. Казалось, что на рынок пришла коррекция, которую очень многие ждут, видя сильную кратко- и среднесрочную перекупленность как многих бумаг, так и Индекса Мосбиржи в целом.

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