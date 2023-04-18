Торги на рынке акций сегодня начались с умеренных покупок и продолжения роста Индекса Мосбиржи. Однако в районе полудня случилась довольно масштабная распродажа многих бумаг. Казалось, что на рынок пришла коррекция, которую очень многие ждут, видя сильную кратко- и среднесрочную перекупленность как многих бумаг, так и Индекса Мосбиржи в целом.
На Мосбирже три «кита» переиграли «медведей»
Повышенным спросом пользовались сегодня акции эмитентов, имеющих наибольший вес в Индексе Мосбиржи. Это говорит о том, что к покупкам, возможно, приступили крупные игроки, а восходящий тренд продолжается.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров