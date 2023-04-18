У карты «Мир» появится альтернатива для зарубежных поездок

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, российский центробанк выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам «Мир» систему оплаты покупок россиянами. Как сообщает «Прайм», об этом она заявила на встрече с фракцией «Новые люди» в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

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Как напомнила Набиуллина, регулятор активно развивал инфраструктуру приема карт «Мир» за рубежом по туристическим направлениям, но из-за санкций страны ушли с этого рынка. «Поэтому мы со всеми этими странами ведем индивидуальную работу двухстороннюю, для того, чтобы дать другие возможности, не карту “Мир”. Карты этих стран, возможно, предоплаченные карты», — сказала она.

«Мы выстроили систему шлюзов между нашими платежными системами для того, чтобы мы могли оплачивать. Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать. Зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем», — добавила глава ЦБ.

Платежной системой «Мир» сейчас можно пользоваться в еще меньшем количестве государств, чем, например, в середине 2022 года, обращает внимание старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Безусловно, для россиян, которые выезжают за границу, это проблема. По сути, сейчас существуют два варианта: либо везти наличные с собой, либо оформлять карту иностранного банка, что тоже не всегда может быть удобной и доступной альтернативой — карта банка за пределами РФ нужна не постоянно, а за ее обслуживание придется платить, и в некоторых случаях — ощутимые суммы. Кроме того, оформить такую карту дистанционно, находясь в России, во многих случаях невозможно.

«Конечно, варианты всегда есть, и россияне, в принципе, уже привыкли искать обходные пути. Но появление системы, которая предоставила бы возможность расплачиваться за рубежом без проблем, было бы большим плюсом. Вопрос в том, как это удастся реализовать. Насколько я понимаю, один из вариантов — использование карты банка другой страны. Например, когда россиянин покупает туристическую путевку, он может из России оформить на свое имя такую карту и оплатить ее в рублях», — говорит Гусятников.

«Карта “Мир” — отличное и своевременное решение, но возможно, оно останется только нашей внутренней платежной системой, потому что высокая угроза санкций будет отпугивать наших международных партнеров и контрагентов», — полагает, в свою очередь, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Создание множества альтернативных платежных вариантов, по его мнению, может стать более долгосрочной системой: сегодня наши туристы не могут нормально путешествовать, не имея возможности оплачивать свои расходы иначе, кроме как наличной валютой.

Страны, которые ждут российских туристов, такие как Египет и Турция, также заинтересованы в создании подобных финансовых инструментов для россиян, чтобы привлекать новых гостей и обеспечивать загрузку своих курортов. Реалистичными вариантами, указывает Донцов, выглядят карты по предоплате или какой-то ко-брендинговый продукт российских и турецких банков, а также кредитные карты, которые будут принимать рубли в России и предлагать возможность оплаты в Турции в лирах. Либо нужно будет пойти на создание квазифинансовых инструментов — например, карт с баллами от туроператоров, которые можно тратить в отеле, дружественных магазинах и экскурсионных бюро.

Как заключает член генсовета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин, сейчас самое время для объединения национальных платежных систем стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии с подключением российских платежных систем и совместной эксплуатации с использованием наших технологий и платежных шлюзов.