Новости спецоперации: российские «Солнцепёки» выжгли колонну военной техники ВСУ

Российские ТОС-1А «Солнцепёк» выжгли целую колонну украинской военной техники под Кременной.

Кадры удара десантных войск РФ по украинским военным, которые прибыли на позиции в один из лесных массивов западнее этого населённого пункта публикует Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что на данный участок фронта приехали бронеавтомобили западного производства, боевые машины пехоты и спецавтомобили ВСУ вместе с личным составом. Всё это время за их передвижением следил российский дрон-разведчик.

«Несколько залпов термобарическими снарядами нанесли огневое поражение неприятелю. Уничтожена и сгорела техника, а уцелевшие бойцы ВСУ бросились убегать из леса», – говорится в сообщении.

Как ранее писал «Эксперт», Министерство обороны России на брифинге 18 апреля сообщило оперативную сводку из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Так, согласно этим данным, на Донецком направлении российские штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовск (украинское название Бахмут).

