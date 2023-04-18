Пожилых безработных россиян предлагают отправлять на пенсию досрочно

Пожилым россиянам, которым до назначения пенсии осталось не более 5 лет, необходимо позволить досрочно выйти на заслуженных отдых, если служба занятости в течение 12 месяцев не сможет найти им работу.

Как пишет газета «Ведомости», соответствующие изменения в законопроект «О занятости населения» внесла Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Это предложение уже направлено в Госдуму РФ и Минтруд.

Кроме того, по данным издания, которое ссылается на текст документа, предлагается узаконить термины «частично занятый» и «частично безработный», которые используются Росстатом, но в действующей редакции закона отсутствуют.

С точки зрения ФНПР, первый термин свидетельствует о том, что гражданин нанят по трудовому договору, но теряет в окладе из-за сниженной нормы рабочего времени, исходя из которого рассчитывается размер заработной платы.

Второй термин применим, когда время работы сотрудника вынуждено снижено из-за разных обстоятельств, например, карантина, чрезвычайной ситуации или снижения объёмов производства

В ФНПР при этом полагают, что после закрепления понятия «частичная безработица» граждане РФ получат возможность рассчитывать на пособия по безработице в размере МРОТ.

Как ранее писал «Эксперт», в России резко сократилось число работающих пенсионеров. Так, по данным на 1 января 2023 года число пенсионеров на учёте в Социальном фонде РФ составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тыс. (0,6%).

