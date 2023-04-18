Продукция «большой тройки» будет дорожать

Магнитогорский металлургический комбинат раскрыл сегодня производственные показатели за первый квартал.

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За отчетный период компания выплавила 2,3 млн тонн чугуна, что на 3,4% меньше по сравнению с последним кварталом прошлого года, но на 4,4% выше аналогичного показателя первого квартала 2022 г. Производство стали увеличилось на 8,1% относительно предыдущего квартала до 3,1 млн тонн, но снизилось на 3,1% по сравнению с годом ранее.

Продажи товарной металлопродукции выросли на 2,8% до 2,7 млн тонн квартал к кварталу, но сократились на 4,3% в годовом выражении. Эти данные демонстрируют, что у компании остались запасы продукции на складах.

Компания прогнозирует, что во втором квартале 2023 г. конъюнктура внутреннего рынка останется достаточно благоприятной. Спрос будет поддержан сезонной активизацией строительной активности и устойчивым потреблением металла в отраслях промышленности. При этом в ближайшее время комбинат планирует завершить капитальный ремонт доменной печи в Магнитогорске, что благоприятно скажется на производственных возможностях в период активизации спроса. Дополнительный положительный эффект окажет запуск литейно-прокатного модуля на турецком активе в конце марта 2023 г.

Улучшению финансовых показателей компании будет способствовать максимальная загрузка мощностей, производящих наиболее рентабельную премиальную продукцию.

Акции ММК на отчетность не отреагировали, продолжая оставаться в боковике с 30 марта. Если же посмотреть более долгосрочную картину, то бумага с конца сентября прошлого года торгуется в восходящем тренде, подорожав за это время на 85%.

Многие аналитики согласны с мнением ММК, что ситуация в отрасли значительно улучшилась в последнее время – в том числе из-за роста потребления стали предприятиями ВПК.

По рынку ходят упорные слухи, что в мае-июне «большая тройка» черных металлургов, в которую помимо ММК входят НЛМК и «Северсталь», поднимет внутренние цены на свою продукцию на 10-15%.

Аналитики рекомендуют держать акции компаний сектора и даже неагрессивно докупать их на просадках.