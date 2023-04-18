Путин посетил Херсонскую область и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток», расположенный в ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике», — указывается в сообщении.

В штабе группировки «Днепр» обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях; глава государства заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, передает пресс-служба. В штабе национальной гвардии «Восток» Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.

«Также глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон», — отмечается в материале пресс-службы Кремля.