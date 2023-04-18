Эксперты видят в поездке Путина в районы СВО пролог важных решений

«Личное присутствие — это возможность изучить ситуацию на месте, включая сложные моменты, и обсудить их в доверительном формате беседы с руководящим составом непосредственно на месте прохождения службы. Это часто позволяет прояснить вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием, оценить возможности системы материально-технического обеспечения и снабжения войск», — сказал «Эксперту» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя посещение Владимиром Путиным войск.

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Как стало известно утром во вторник, 18 апреля, накануне, 17 апреля президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный сайт президента.

Он принял доклады и провел обсуждения обстановки с командующим группировки «Днепр», генерал-полковником Олегом Макаревичем, командующиим ВДВ, генерал-полковником Михаилом Теплинским (в Херсонской области), генерал-полковником Александром Лапиным и другими высшими офицерами (в ЛНР).

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Самое главное в данном конкретном случае, по словам Игоря Коротченко, — обсудить и выработать оптимальную стратегию действий если Украина перейдет в наступление на этих направлениях. Другой важный момент: убедиться в надежности хранения военных секретов. То, что разведки врага и недружественных стран ничего не знали о передвижениях верховного главнокомандующего в зоне досягаемости средств удара вплоть до официального сообщения о завершенном визите, говорит о надежности наших спецслужб.

«В 1999 году я в качестве военного обозревателя в узком пуле СМИ сопровождал Путина в Ботлих, в зону боевых действий, — вспоминает Игорь Коротченко. — И понимаю, что этот формат взаимодействия, оценки ситуации и получения информации важен для Путина и помогает ему в работе».

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По словам Коротченко, прямое общение с генералами и офицерами, руководящими войсками, позволяет быстро и эффективно получить сведения, минуя все промежуточные инстанции. Таким образом верховный главнокомандующий в нужном ему ракурсе анализирует тот набор необходимых данных, которые помогут подготовиться к принятию нужных для нашего успеха в СВО решений.

Ключи к решениям

С тем, что верховный главнокомандующий использует лично полученную информацию при принятии решений, согласен генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Верховному главнокомандующему необходимо посмотреть: как все обстоит не в докладах, а на самом деле, — сказал генерал Ивашов "Эксперту". — Высший руководитель всегда должен предполагать: в бойких докладах и отчетах может излагаться не все. Поэтому он старается приезжать внезапно, чтобы для него не приготовили никаких украшательств и можно было увидеть повседневную жизнь. Посмотреть быт. Обязательно поговорить не только с генералами, я уверен, что вопросы о том, чем он может поддержать, Путин задает и младшему составу. Ему предстоит принимать важные военно-стратегические решения, и важно иметь опору в виде собственного ощущения и мнений, идущих не только из Генштаба».

По словам генерала, армия ждет от президента и ответа на вопрос, каковы горизонты СВО. Потому что такая цель, как денацификация, с точки зрения военной науки не понятна. И бойцы, и командиры хотят представлять, когда мы планируем освободить новые регионы России от украинских оккупантов, и что последует за этим. Путин должен раньше или позже разъяснить, в чем будет заключаться наша победа и какую цену мы готовы положить на алтарь этой победы.

Кроме того, подобные визиты преследуют и другие цели.

«Верховный главнокомандующий, посещая войска в районе боевых действий, решает целый комплекс задач, — говорит Ивашов. — Среди них — внешнеполитические. Прежде всего, он показывает, что новые территории — это полноценные регионы России, по которым президент может совершенно спокойно перемещаться. А психологический эффект от посещения верховным главнокомандующим войск — это позитивная информация для бойцов. Они видят, что их командующий с ними, на месте, все идет нормально».

«Не все генералы и офицеры, несущие службу в зоне СВО, с которыми бы хотел поговорить Путин, могут оставить свои позиции, чтобы приехать на доклад в Москву. — сказал "Эксперту" депутат Госдумы, генерал -лейтенант Виктор Соболев. — В этом случае, как в пословице говорится, проще самому к ним подойти. Поэтому есть объективная необходимость, чтобы верховный главнокомандующий приезжал в войска, ведущие оборону страны. И врага лучше увидеть в бинокль, это нагляднее, чем стрелочка на карте».

По словам генерала и политика, когда верховный главнокомандующий заслушивает не только самых звездных генералов, а руководителей нижестоящих звеньев, он лучше понимает, что на самом деле их тревожит, что они готовы сделать для того, чтобы операция шла более успешно, чем это происходит сегодня.

Генерал Соболев уверен, что Путин весьма хорошо разбирается в военной науке и самые ключевые решения по СВО принимает лично, опираясь не только на кабинетные доклады, но и на увиденное и услышанное в расположении войск.

«Путин готовится принять несколько ключевых решений по СВО, поэтому и ездит по войскам», — предполагает Соболев.