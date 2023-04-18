Россияне стали оформлять ипотеку на четверть века

По итогам первого квартала средний срок оформляемой ипотеки в России достиг 25,5 лет, год назад этот показатель находился на уровне 22,5 года, в начале 2021-го — 18 лет, в 2020-ом — 17,2 года. При этом на долговой нагрузке заемщиков это практически не сказывается — на полное погашение кредита в среднем уходит не более пяти лет, сообщает пресс-служба ВТБ.

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Эксперты банка полагают, что на увеличение среднего срока кредитования повлияло активное применение на рынке субсидированных программ застройщиков, позволяющих заемщикам пользоваться сниженной ставкой при длительном сроке финансирования.

«Стремясь сократить ежемесячный платеж и застраховаться на случай возможного изменения жизненной ситуации, клиенты предпочитают растягивать срок ипотеки – за последние три года в среднем он вырос примерно на восемь лет. При этом на долговой нагрузке заемщиков такой шаг отражается несущественно – полное погашение кредита по-прежнему происходит намного быстрее. По статистике ВТБ, сейчас на выплату ипотеки у клиентов уходит в среднем не более пяти лет даже без учета рефинансирования», — отметил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В банке также сообщили, что средняя ипотечная ставка в первом квартале выросла на 1,65%, до 8,3%.