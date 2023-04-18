Сапбординг: стоит ли попробовать?

Так, стоит ли приобщиться к сапбордингу, и если да, то что для этого нужно?

Опыт, доступный для всех

Одно из преимуществ SUP-бординга – практическое отсутствие требований к новичкам. Вы можете стоять на широкой доске и полчаса неспешно работать веслом? Значит, вы можете попробовать себя в этом развлечении.

Конечно, на деле вам предстоит пройти инструктаж – и это очень важно. Также важно кататься в присутствии инструктора-спасателя, который расскажет о правилах поведения на воде, а также выдаст экипировку – жилет и трос, которым вы будете «связаны» с доской.

В остальном вы подберете себе и доску, которая соответствует маршруту и темпу, и сам маршрут, по которому будет интересно плыть.

Место – это главное

Сапбордингом можно заниматься на спокойной воде. При волне и ветре серфера может отнести далеко от берега или попросту скинуть в воду. Поэтому к выбору места стоит подойти предельно серьезно. Да и плавать интереснее там, где есть, на что посмотреть, не так ли?

Очень много хороших места для катания в Санкт-Петербурге. Для прогулки на сапах СПб предложит разнообразные маршруты – от многочасовых заплывов по рекам и озерам в области до приятных и неспешных прогулок по каналам в утренние часы в черте города. Вообще, в Питере и области много мест, которые будет интересно посмотреть с воды, а к некоторым из них только по воде и можно добраться.

Узнать больше о доступных экскурсиях в Питере вы можете на сайте фирмы, которая организует прогулки на сапах: «ONEGOSURF».

Тренировка на открытом воздухе

Сапбординг подойдет и тем, кто ищет для себя небанальный способ тренироваться и заниматься фитнесом. Во-первых, плавать-кататься вы будете на открытом воздухе. Во-вторых, сап-серфинг тренирует вестибулярный аппарат и почти все мышцы в теле, которые участвует в гребле. В-третьих, во время катания сжигаются калории, причем довольно активно.

Наряду с неспешными прогулками по парковым озерам или городским каналам, на которые можно взять с собой термос и наслаждаться видами, организаторы прогулок предлагают и маршруты для продвинутых серферов – в том числе в рамках выездов на природу на весь день с катанием на сапах в течение нескольких часов.