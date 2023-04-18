Шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году не будет

Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в 2023 году в России не будет.

Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат нижней палаты парламента РФ Елена Цунаева, передаёт ТАСС.

«К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, в частности Республика Крым, – подчеркнула она, отвечая на вопрос, будет ли организованно традиционное очное шествие по улицам городов. – Это всё-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты».

Цунаева отметила, что все желающие смогут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

«Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. Уверена, что праздник будет прекрасный», – резюмировала сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России».

Наша справка

«Бессмертный полк» — международное общественное движение «по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны».

Его участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

Первый «Бессмертный полк» в современном виде инициировали в 2011 году в городе Томск. Виртуальное шествие «Бессмертного полка» впервые прошло в 2020 году в связи пандемией коронавируса.

