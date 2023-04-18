СМИ: Макрон подготовил план мирных переговоров между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует передать Китаю план, который позволит запустить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, если предлагаемые французским лидером меры окажутся эффективными, то диалог между Киевом и Москвой может возобновиться уже предстоящим летом.

«Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов», – подчеркивают эксперты Bloomberg, подчёркивая, что план Макрона учитывает долгосрочные гарантии безопасности для Киева.

Пока официальные лица в России и на Украине данную информацию не комментируют.

Как ранее писал «Эксперт», в интервью испанской газете El Pais Макрон заявил, что из-за ситуации вокруг Украины Европа переживает беспрецедентный кризис, который, по его мнению, возник, так как вооружённый конфликт возвращается на континент.

