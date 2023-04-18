«Техмашу» передадут три предприятия УВЗ по выпуску ствольных артиллерийских систем

«Ростех» передаст концерну «Техмаш» несколько предприятий Уралвагонзавода (УВЗ).

Как сообщает Telegram-канал госкорпорации, речь идет о ЦНИИ «Буревестник», предприятии «Уралтрансмаш» и заводе № 9, которые занимаются среди прочего производством ствольных артиллерийских систем.

Моделью взаимодействия производителей станет единая система разработки «пушка — выстрел»: «Техмаш» будет отвечать за артиллерию, в то время как УВЗ будет производить танки. Решение должно «активизировать ряд опытно-конструкторских работ», позволить нарастить объемы производства и обеспечить эффективные поставки в войска современных образцов вооружения.

Отмечается, что коллективы предприятий сохранят свои места и продолжат выполнять привычную работу; целью передачи активов является улучшение производственных и экономических показателей. Необходимость изменений появилась из-за резкого роста потребностей армии и объема поставок в контексте спецоперации, подчеркивается в сообщении.

«Стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике», — рассказал агентству РБК представитель госкорпорации.

Завод № 9 — производитель гаубицы Д-30А, пушек для танков Т-72 и Т-90. ЦНИИ «Буревестник» занимается артиллерийскими системами и минометами и установками для корабельной артиллерии. Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») производит самоходные гаубицы «Мста-С». Среди гражданских проектов «Уралтрансмаша» — низкопольные трамваи, качалки для добычи нефти, лебедки для пассажирских и грузовых лифтов. В «Ростехе» заверили, что эта продукция будет выпускаться в прежнем объеме.

АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» был создан в 2011 году, он является холдинговой компанией в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Предприятие выпускает высокоточные артиллерийские боеприпасы и артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные, малокалиберные боеприпасы, перспективные образцы авиационно-бомбовых средств поражения и другую продукцию военного назначения.