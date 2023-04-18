Центробанк дал ответы на самые популярные вопросы о цифровом рубле

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, наряду с наличной и безналичной. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний, а кошельки — на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться через мобильные приложения банков и интернет-банки, сообщили в ЦБ. Регулятор собрал наиболее популярные вопросы и мифы по этой теме и предоставил подробные ответы в специальном разделе своего сайта.

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«Граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за человеком. При этом, если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка», — пояснили в ЦБ.

Регулятор также подчеркнул, что цифровой рубль и криптовалюта — принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. За цифровые рубли будет нести ответственность Банк России.

В ЦБ также отметили, что у гражданина может быть только один цифровой кошелек. Открыть его и в дальнейшем пользоваться можно будет через любое мобильное приложение банка. Сам же кошелек будет находиться на платформе ЦБ и не будет привязан к какому-то конкретному банку. Безналичные, находящиеся на счете в банке, можно будет обменять на цифровые в соотношении один к одному. Через привычное мобильное приложение банка нужно будет зайти в цифровой кошелек и провести операцию через функцию «Пополнить». Наличные нужно будет сначала положить на банковский счет, а потом также обменять на цифровые. Если нужно снять деньги с цифрового кошелька, их следует перевести на счет в банке через приложение, а затем снять, как обычно, в банкомате или офисе. Перевести цифровые рубли другому человеку можно будет также через банковское приложение по номеру телефона.

Оплатить покупку цифровыми рублями можно будет, считав QR-код и выбрав в качестве средства платежа цифровой рубль. Далее, как обычно, потребуется подтвердить платеж. Кешбэк на операции с цифровыми рублями начисляться не будет, предупредили в ЦБ. Проценты на цифровые сбережения — тоже. Получить кредит в цифровых рублях также не получится.

«Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках», — заверили в ЦБ.

Также регулятор развеял миф о переводе всех выплат бюджетникам и пенсионерам в цифровые рубли, как когда-то это было при внедрении карты «Мир». В Центробанке подчеркнули, что «таких планов нет» и выбор у человека сохранится.

«Никакого срока годности у цифровых рублей нет, и сгореть они не могут, точно так же, как и безналичные рубли на счетах в банках. Это не бонусные баллы, а одна из форм национальной валюты», — развеял еще один миф ЦБ.