Кризис на Украине породил «большие надежды», а учитывая, что рейтинги Владимира Зеленского после окончания конфликта с высокой вероятностью рухнут, это может привести к очередному государственному перевороту в стране.

Такое мнение на условиях анонимности озвучил в беседе с Politico один из бывших украинских министров.

«Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться», — сказал экс-чиновник.

Он подчеркнул, что одной из причин народного недовольства может стать сам Зеленский, чьи текущие рейтинги обеспечены вооруженным конфликтом. После завершении СВО они, скорее всего, упадут до 11 процентов, как это было до февраля 2022 года, считает собеседник издания.

Также бывший министр высказал опасения относительно всеобщего преклонения перед Зеленским, которое «подпитывает безумие величия». «Он думает, что он политик номер один в мире, и что Джо Байден намного, намного ниже его, а еще ниже такие лидеры, как Макрон и Шольц», — сказал собеседник издания, добавив, что подобная ситуация не предвещает ничего хорошего. Он предположил, что украинский лидер, судя по всему, «неохотно делит сцену» и подобен актеру, желающему сыграть «все лучшие роли».

Отмечается, что Зеленский не только не поборол коррупцию, как обещал, но и сам замешан в офшорной финансовой деятельности, при этом оппозиция глубоко обеспокоена авторитарным стилем его правления. Оппозиционные политики и лидеры гражданского общества, опрошенные изданием, заявили, что президент Украины окажется «под прицелом» из-за того, как он и его «сплоченная команда старых приятелей и бывших деловых партнеров» руководили страной во время конфликта, пытаясь установить «управляемую демократию» с одной доминирующей партией — так же, как и до начала СВО. Депутат из Львова Николай Княжицкий, в частности, считает, что Зеленский «использует президентские полномочия военного времени и военное положение, чтобы захватить больше власти, контролировать СМИ, оттеснить парламент и игнорировать законодательный надзор за тем, как распределяются государственные средства и являются ли их бенефициарами деловые союзники украинского президента». По мнению высокопоставленного американского дипломата, работавшего на Украине, коррумпированность нынешнего киевского режима приведет к «расплате» после окончания спецоперации.