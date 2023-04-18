«Уральские локомотивы» поставят РЖД более 20 скоростных электропоездов нового поколения

Завод «Уральские локомотивы» поставит холдингу «Российские железные дороги» 22 новых скоростных электропоезда, которые должны стать отечественным аналогом «Ласточек».

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Как сообщается в Telegram-канале холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ), соответствующий контракт предусматривает начало поставок в ноябре 2023 года, после получения сертификационных документов.

«Речь идет о новейшей модели пятивагонного электропоезда серии ЭС104. Ее ключевым преимуществом станет российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км/ч и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть. В перспективе ЭС104 станет базовой платформой для целой линейки отечественных электропоездов нового поколения», — указывается в сообщении.

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По словам гендиректора «Уральских локомотивов» Олега Спаи, в настоящий момент сборка головного образца находится на финальной стадии, испытания стартуют уже через месяц. «Перед нами стояла задача — разработать новую модель скоростного электропоезда, состоящего из комплектующих российского производства. Нам удалось выполнить эту задачу, спроектировать и изготовить поезд за один год, улучшив технические характеристики и условия комфорта для пассажиров», — отметил Спаи.

О том, что РЖД планируют представить российский аналог скоростного электропоезда «Ласточка» в августе 2023 года, ранее говорил замглавы холдинга Дмитрий Пегов, пишет ТАСС. Машина будет отличаться более узким кузовом и светодиодными фарами; окраска поезда выполнена в сдержанных серо-черных тонах, при этом нижняя часть кузова имеет красный «воротничок». Кроме того, ЭС104 оборудован светодиодной бегущей строкой, отображающей названия станций и прочую информацию. Поезд рассчитан на 401 место.