Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра ответил на критику Вашингтона, упрекнувшего руководство латиноамериканской страны в «копировании» позиции Москвы и Пекина по украинскому вопросу.

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Об этом сообщает портал G1. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби указал на то, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду» без оглядки на факты.

«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — заявил глава бразильского МИД.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что США и Европе необходимо начать обсуждать возможности урегулирования конфликта на Украине вместо того чтобы поощрять его, поставляя оружие Киеву, и призвал не вовлеченные в противостояние страны взять на себя ответственность за продвижение переговоров с предоставлением Москве «минимальных условий» для прекращения спецоперации. Накануне, 17 апреля, да Силва, выступая в Абу-Даби, предложил создать формат наподобие G20 для обсуждения путей выхода из украинского кризиса.

На минувшей неделе политик совершил официальную поездку в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник днем ​​он принял в Бразилии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию, однако Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне.