В Кремле рассказали об оценках Путиным хода спецоперации

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами рассказал об оценках главы государства Владимира Путина хода специальной военной операции.

По его словам, это прерогатива Минобороны и Кремль не имеет права давать такую информацию, передаёт РИА Новости.

«Это рутинная работа верховного главнокомандующего, что касается оценок состояния войск – это прерогатива министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию», – подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос одного из представителей СМИ.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ объяснил, почему Путин был в зоне СВО без министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск», – заявил представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», сегодня стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток», расположенный в ЛНР.

В штабе группировки «Днепр» обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях; президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича. В штабе национальной гвардии «Восток» российский принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров. Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон.