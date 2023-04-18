В рамках проверки Тихоокеанского флота два ракетоносца совершили патрулирование, развернуты АПЛ

Два ракетоносца Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота прошли над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ.

«В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Сообщается, что экипажи Ту-95МС продолжат патрулирование других районов, они проведут дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

В Минобороны отметили, что все полеты самолетов дальней авиации проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств, передает агентство.

Как сообщается на сайте российского оборонного ведомства, также в рамках внезапной проверки боеготовности сил ТОФ в Тихом океане развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота.

«Выход атомоходов из пункта базирования на Камчатке обеспечивали морские тральщики соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-Востоке России, которые выполнили проводку АПЛ за тралами», — указывается в сообщении.

Уточняется, что прикрытие отхода подлодок маскировалось постановкой дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который подняли по тревоге в полном составе. В маневрах участвуют дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, подразделения обеспечения.