В Варшаве заявили, что переговоры с Киевом по транзиту украинской сельхозпродукции провалились

Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись провалом.

Статья по теме: МИД РФ назвал показательным запрет Польшей импорта украинской сельхозпродукции

Об этом на встрече с польскими фермерами сообщил министр сельского хозяйства республики Роберт Телюс, пишет РБК со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

«Провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров при гарантиях, которые удовлетворяли бы польских аграриев», — приводятся слова чиновника.

Телюс указал на важность того, чтобы продукция из Украины, ввозимая транзитом в республику, отправлялась в другие страны. «Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров», — подчеркнул он.

Переговоры польских властей с представителями украинского правительства прошли накануне, 17 апреля. Ранее Варшава объявила об ограничениях на ввоз украинской сельхозпродукции, в том числе зерна, на период до 30 июня. Аналогичные меры ввели Венгрия и Словакия. Решение Варшавы последовало за протестами фермеров, вызванными тем, что украинское продовольствие, предназначенное для поставок другим странам, на деле «оседало» на территории Польши, что привело к падению стоимости местной продукции на фоне роста цен на удобрения и энергию.