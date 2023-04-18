Владимир Путин на местах принял доклады об обстановке и управлении войсками

Второй раз за последний месяц Владимир Путин посетил новые территории России. Сообщается о неожиданном характере визита.

Первый визит, напомним, состоялся в Мариуполь 19 марта. На этот раз президент посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике (ЛНР).

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Визит, как сообщил «Первый канал» со ссылкой на Кремль, состоялся накануне, 17 апреля.

Путин прибыл в штаб на вертолете. Эту часть визита достаточно подробно отражает видеозапись, опубликованная на президентском сайте.

Командующий группировки, генерал-полковник Олег Макаревич встретил Верховного на вертолетной площадке и после рукопожатия проводил до автомобиля. По прибытии на место, перед входом в штаб военачальник отдал приказ «Смирно!» выстроившимся офицерам и генералам, он доложил по всей форме: «Товарищ верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации! Группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением. Командующий группировкой генерал-полковник Макаревич».

В штабе во главе стола вместе с верховным главнокомандующим расположились генерал Макаревич и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

«Мы встречаемся по-деловому, прошу коротко, но конкретно доложить о том, что связано с управлением войсками, — сказал Владимир Путин. — Мне важно услышать ваше мнение, что за обстановка, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с Херсонского направления, потом сообщить о Запорожском».

После этого верховный главнокомандующий представил слово Теплинскому, предварив сообщение командующего ВДВ такой информацией: «По поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный, который высоко оценили в Минобороны и Генштабе».

Президент попросил военачальника не озвучивать весь доклад, а высказать свои соображения по ситуации в зоне его ответственности.

После докладов, по понятным причинам оставшихся «за кадром», Владимир Путин вручил генералам пасхальный подарок: копию походной иконы Спаса Нерукотворного, помещенной в складень (со створками), которая принадлежала одному из самых успешных, как отметил Путин, министров обороны России – графу Дмитрию Милютину. Именно при нем были победно завершены войны на Кавказе и с Турцией.

«Это копия, есть еще одна копия и подлинник. Я отдам вам, а вы оставите здесь или Михаил Юрьевич (Теплинский) может взять ее с собой на фронт», – обратился Путин к генералам.

Икона Спаса Нерукотворного с древних времен изображались на флагах, с которыми шли в битвы русские воины, этот образ и сегодня является главной иконой Вооруженных сил России.

После встречи в штабе «Днепр», Владимир Путин вернулся к вертолету и вылетел в ЛНР, где посетил группировку Национальной гвардии «Восток».

Там верховный главнокомандующий, согласно сообщению официального сайта Кремля, принял доклады генерал-полковника Александра Лапина (первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками) и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Он также вручил генералам вторую копию иконы.