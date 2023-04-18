Владимир Ефимов: число госзаказчиков портала поставщиков Москвы выросло до 40

Пензенская область вошла в число государственных заказчиков, размещающих закупки на портале поставщиков Москвы. Она стала 40-м по счету регионом, который будет размещать тендеры на этом ресурсе, сообщил 18 апреля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на соглашение, подписанное с руководством региона.

Напомним, власти Москвы запустили портал поставщиков в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. По официальным данным, сегодня на нем заключают более 1,5 тыс. контрактов в день, а число товаров, работ и услуг, представленных на ресурсе, к концу 2022 года превысило два млн. единиц.

«Сегодня любой регион может заключить соглашение с Москвой и подключиться к системе, в которой работают поставщики со всей страны. Пензенская область стала 40-м субъектом РФ, государственные и муниципальные заказчики которого проводят закупки товаров, работ и услуг на портале. В настоящее время площадка обеспечивает потребности 55,1 тысячи заказчиков из разных регионов», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, ресурс помогает госзаказчикам повысить экономическую эффективность закупок, развивает открытость и прозрачность процедур, а также увеличивает спрос на товары российского производства. «За 10 лет столичный портал поставщиков стал универсальной площадкой для проведения закупок малого объема», — подчеркнул вице-мэр Москвы.

После подписания соглашения с новым регионом, его специалистов по закупкам обучат работе на портале. На данный момент на нем уже зарегистрировалось около 850 предпринимателей из Пензенской области, уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. «Всего же в системе работает 300 тыс. поставщиков, большинство из них — представители малого и среднего бизнеса. При размещении заказа в системе все они смогут принять участие в закупке и предложить свои товары, работы и услуги заказчику», — добавил он.

Отметим, закупки будут интегрированы с региональной информационной системой «БФТ. Закупки». Таким образом, при размещении заказа в этой системе он одновременно появится и на портале поставщиков. Обе эти электронные платформы объединит специальный шлюз, отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев. Он также напомнил, что региональным госзаказчикам доступна опция совместной закупки товаров или услуг, а кроме того, фильтр поставщика по его локации.

По официальным данным, около трети контрактов, заключенных на портале в 2022 году, подписали с поставщиками из других регионов. Таким образом, использование ресурса позволяет обеим сторонам расширять географию. В том числе, для исполнителей госзаказа на портале поставщиков действует логистический сервис: с его помощью можно просчитать предварительную стоимость отгрузки товаров и заключить договор с подходящей логистической компанией.