Все негосударственные пенсионные фонды показали положительную доходность в 2022 году

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2022 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам — на уровне 5,1% и 5,4% соответственно. Несмотря на отрицательную переоценку финансовых инструментов (особенно акций), положительная доходность фондов была обеспечена процентными доходами (преимущественно по корпоративным и государственным облигациям) и дивидендами, сообщили в Банке России.

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«Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений (ПН) НПФ составила 5,1%, пенсионных резервов (ПР) НПФ — 5,4%. Медианная доходность фондов по итогам 2022 года составила 7,9% по ПН и 8,2% по ПР в годовом выражении. Все фонды за 2022 год продемонстрировали положительную доходность как по ПР, так и по ПН», — сообщили в ЦБ.

При этом, в первом квартале прошлого года фонды показали отрицательную доходность по пенсионным накоплениям и резервам — минус 2,2% и минус 5,8%, но уже к концу первого полугодия доходность стала положительной на фоне роста рынка облигаций и продолжения действия эффекта от меры поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг (1,7% и 1,2%). По итогам третьего квартала доходность выросла до 3,4% и 2,7%.

На счета застрахованных лиц была начислена средневзвешенная доходность по пенсионным накоплениям в размере 3,6% годовых (по итогам 2021 года она была 3,2%).

