Бангладеш заплатит России за строительство АЭС юанями

Доллару нанесен еще один укол. Пусть и не очень сильный, но количество таких уколов неуклонно растет. Это говорит о том, что процесс дедолларизации, запущенный Россией и Китаем, идет и постепенно набирает силу. Москва и Пекин настаивают на расчетах с партнерами в торговле и в бизнесе не в долларах, а в национальных валютах.

Как сообщает Bloomberg, Бангладеш согласилась заплатить России сумму в юанях, эквивалентную почти 300 млн долларов, за строительство атомной электростанции в центре страны. Механизм расчетов был окончательно оговорен российскими и бангладешскими представителями на прошлой неделе, но подробности соглашения неизвестны. Говорят, что Москва сначала не соглашалась на юани, опасаясь крупных потерь при их конвертации, и просила расплатиться рублями, но в конце концов компромисс был достигнут. На переговорах обсуждались ряд вариантов, включая валютные свопы и открытие для российского центробанка системы обмена сообщений с главным банком Бангладеш для облегчения расчетов в торговле и инвестирования.