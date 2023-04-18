Бангладеш заплатит России за строительство АЭС юанями

Доллару нанесен еще один укол. Пусть и не очень сильный, но количество таких уколов неуклонно растет. Это говорит о том, что процесс дедолларизации, запущенный Россией и Китаем, идет и постепенно набирает силу. Москва и Пекин настаивают на расчетах с партнерами в торговле и в бизнесе не в долларах, а в национальных валютах.
Как сообщает Bloomberg, Бангладеш согласилась заплатить России сумму в юанях, эквивалентную почти 300 млн долларов, за строительство атомной электростанции в центре страны. Механизм расчетов был окончательно оговорен российскими и бангладешскими представителями на прошлой неделе, но подробности соглашения неизвестны. Говорят, что Москва сначала не соглашалась на юани, опасаясь крупных потерь при их конвертации, и просила расплатиться рублями, но в конце концов компромисс был достигнут. На переговорах обсуждались ряд вариантов, включая валютные свопы и открытие для российского центробанка системы обмена сообщений с главным банком Бангладеш для облегчения расчетов в торговле и инвестирования.
Новая АЭС сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Бангладеш, в которой большие проблемы с электроэнергией и в порядке вещей ее веерные отключения. Между тем, спрос на электроэнергию со стороны как экономики, так и населения постоянно растет.
Смета строительства АЭС оценивается в 12,65 млрд долларов. Она будет находиться недалеко от города Пабна, административного центра одноименного округа, приблизительно в 140 километрах к западу от Дакки, столицы Бангладеш. Строить станцию бангладешцам помогает «Росатом». Кроме этого, Москва выделила Дакке крупный кредит на строительство.