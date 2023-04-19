25 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного дирижера Филиппа Чижевского и его ансамбля Questa Musica

Концерт, посвященный музыке Вольфганга Амадея Моцарта. В программе вечера – Концерт для фортепиано с оркестром №13 и Симфония №38 «Пражская». Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский.

«По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки», - говорил о сочинениях австрийского композитора Петр Ильич Чайковский. Фортепианный концерт №13 до мажор – безусловное подтверждение его слов. Исполненный легкости и виртуозного блеска трехчастный концерт относится к первым венским концертам композитора. Пражская симфония ре мажор - одна из четырех последних симфоний зрелого мастера. Моцарт написал ее для исполнения в Праге в промежутке между операми «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан», что повлияло на настроение и характер самой симфонии. В ней слышны и лиричность «Фигаро», и фатализм «Дон Жуана», а медленное и драматически эффектное вступление симфонии напоминает явление Командора. «Пражская» – одно из самых изобретательных и остроумных сочинений Моцарта, своеобразное признание в любви городу, искренне обожавшему музыку великого композитора. Филиппу Чижевскому и его ансамблю вновь предстоит переосмыслить хорошо знакомую всем музыку и, благодаря смелости прочтения и неожиданно расставленным акцентам, заново открыть это хрестоматийное произведение.

Имя Филиппа Чижевского хорошо знакомо каждому, кто интересуется музыкальной жизнью столицы и следит за значимыми культурными событиями. Двукратный обладатель театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа дирижера в опере» (2019, 2022), обладатель Международной музыкальной премии BraVo, Филипп Чижевский известен точностью и вместе с тем оригинальностью исполнения музыкальных произведений. Чижевский окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальностям «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». Активно сотрудничает с современными композиторами, театральными режиссерами, ведущими российскими и зарубежными оркестрами. С 2014 г. Филипп Чижевский -- приглашенный дирижер Большого театра. В 2008 году Чижевский совместно с Марией Грилихес основал ансамбль Questa Musica, с которым принял участие во многих крупных проектах в России и за рубежом. Репертуар одного из ярчайших российских коллективов, в состав которого входят молодые одарённые инструменталисты и певцы, включает в себя русскую и зарубежную классическую музыку, произведения эпохи Возрождения и барокко, а также музыку XX века и сочинения современных композиторов.

Филипп Копачевский – солист Московской государственной академической филармонии, лауреат восьми престижных международных конкурсов. Участник международных фестивалей, Филипп регулярно выступает во многих городах России, а также странах Европы, Южной и Северной Америки. Особую известность музыкант приобрёл в Японии, где по заказу телекомпании NHK записал диск с произведениями Шопена. Пианист окончил Московскую консерваторию и аспирантуру (класс народного артиста РСФСР, профессора Сергея Доренского).

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights, более 10 лет работающее с ведущими российскими и зарубежными исполнителями, включая Дениса Мацуева, Хиблу Герзмава, Ильдара Абдразакова, Аиду Гарифуллину, Альбину Шагимуратову, Игоря Бутмана и многих других. Сотрудничает с такими дирижерами, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Александр Сладковский, Филипп Чижевский, Фабио Мастранджело, Арсентий Ткаченко и многие другие.

Билеты на мероприятие: https://mn-live.com/motsart/

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