Акции дня: бумаги «Мечела» обновляют максимумы

В плюсе закончили торги на Мосбирже в среду, 19 апреля бумаги угольной компании «Мечел». Обыкновенные акции выросли на +1,64% до 199,40 рублей за штуку. Таким образом бумагам удалось пробить максимум с декабря 2016 года. При этом привилегированные бумаги дешевели -2% до 215,55 рублей за штуку.

Аналитики разошлись во мнениях о причинах роста котировок. В «БКС Мир инвестициях» считают, что интерес к бумагам вызван сокращением долговой нагрузки, ростом добычи, наличием мощностей для увеличения угольного бизнеса и экспорта в Азию и сильным ростом стоимости угля в начале апреля.

«Взрывной рост акций "Мечел" с высокой долей вероятности обусловлен не столько фундаментальными факторами. Причина же скорее связана со слухами об изменении дивидендной политики. При этом стоит учитывать, что ажиотаж коснулся только обыкновенных акций. Объемы на "префах" весьма средние, да и в обычных акциях явно набор позиций сейчас скорее эмоциональный. Так называемые "умные деньги" формируют позиции не в процессе роста, а исключительно ДО», - считает трейдер PlanKa Volume Traders Геннадий Бурмистров.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,35% до 2606,55 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,62% до 1004,59 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:20 мск составила 83,68 долларов за баррель (-1,29%). Российская валюта укреплялась – 81,70 руб. за доллар.