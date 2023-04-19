S&P 500: близится буря

Основные фондовые индексы США закрыли вчера день разнонаправлено, но говорить о знаках перед цифрами большого смысла нет: результаты слишком близки к нулю. Dow Jones Industrial Average по итогам дня потерял 0,03%, Nasdaq Composite – 0,04%, а S&P 500 прибавил 0,09%.

От начавшегося сезона отчетности можно было бы ждать и куда больших колебаний, тем более что прибыли в целом падают. Но заниженные прогнозы аналитиков многие американские компании пока превосходят, а падение акций тех, кому сделать этого не удается, компенсирует рост прочих.

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Вчера это получилось особенно точно. Разочаровывающие квартальные отчеты Johnson & Johnson и Goldman Sachs привели к падению их акций на 2,8% и 1,7%. Но рост бумаг крупных технологических компаний и некоторых банков полностью перекрыл их влияние на фондовые индексы.

«То, что мы сейчас наблюдаем, – это затишье перед бурей в том, что касается отчетности, – говорил вчера Reuters директор по инвестициям Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан. – Рынок просто пытается понять, есть ли у нас хоть какой-то потенциал роста или нет, и я думаю, что это будет зависеть от данных по прибыли в течение следующих двух недель».

Аналитики, согласно данным Refinitiv, ожидают, что прибыль компаний S&P 500 снизится на 4,8% в годовом исчислении. Это будет второй подряд отрицательный квартал, что соответствует определению так называемой рецессии прибыли.

При этом очередное «медвежье ралли» занесло S&P 500 уже весьма высоко – вчера он закрылся на отметке 4154,87 пункта. С уровней близких к этому он за последний год показал серьезное снижение уже четырежды – в феврале, декабре, августе и мае. Во всех этих случаях прибыль на акцию была заметно выше нынешней – и чем раньше, тем, естественно, заметнее. Так что акции в США сейчас весьма дороги.

Индекс волатильности VIX опустился вчера до 16,58. Это минимум с начала января 2022 года – момента установления исторического максимума S&P 500, с которого и начался текущий медвежий рынок.

Оптимисты могут, конечно, счесть все это признаком того, что теперь-то последний закончился и начался новый бычий период, но многие хедж-фонды смотрят на это иначе. Да и вообще для любых медведей такой VIX в текущей ситуации говорит, как о самоуспокоенности рынка, так и о том, что его локальный пик близок. И они подтверждают свой взгляд растущими короткими позициями: по данным CFTC, чистый «шорт» фьючерсов S&P 500 e-mini вышел на максимум с 2011 года.

Как сообщает Bank of America, его клиенты выходят из акций третью неделю подряд. Институциональные и индивидуальные инвесторы на прошлой неделе вывели из них $800 млн долларов, написали во вторник стратеги BofA. Кто же покупает?

«Мы считаем недавнее ралли иррациональным и полагаем, что оно было в основном обусловлено притоком капитала системных трейдеров и покрытием коротких позиций, но эти факторы, вероятно, выдыхаются, – пишут стратеги JPMorgan во главе с Марко Колановичем. – Мы по-прежнему считаем, что рецессия вероятна в этом году из-за высоких ставок, количественного ужесточения и сокращения кредитования после банковского кризиса – к тому же геополитические встречные ветра пронизывают экономику».

Ни с технической, ни с фундаментальной точек зрения в такой ситуации у S&P 500 просто нет серьезных перспектив для роста. А вот для падения, напротив, простора вполне хватает. Неудивительно, что тот же Марко Коланович вчера советовал клиентам уменьшать вес акций в портфелях, наращивая долю кеша.

Все-таки, по оценке JPMorgan, даже в оптимистичном до нереальности сценарии «мягкой посадки» экономики США потенциал роста S&P 500 составит менее 5%. В то же время даже в случае умеренной рецессии акции смогут повторно протестировать минимумы 2022 года и упасть более чем на 15%.

