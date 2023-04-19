Американский санкционный бумеранг уже возвращается

Времена меняются. Торговые конфликты Америки с ЕС и Китаем показали готовность больших игроков к экономическому столкновению с Соединенными Штатами. Речь не идет о глобальной торговой войне. Однако экономика США остается уязвимой перед гипотетическими европейскими и китайскими ограничениями. Это подтверждают не только статистика, но и действия американских властей.

Статья по теме: Пекин взял курс на конфронтацию с Вашингтоном

Купить у Китая нельзя производить

Как и большинство стран мира, Штаты нуждаются в надежном источнике микрочипов. По данным американского Статистического бюро, основным экспортером полупроводников в США является Тайвань. Точных данных об объемах поставок нет в публичном доступе, однако совокупная доля TSMC, UMC, PSMC и VIS на мировом рынке полупроводников и продвинутых микрочипов составляет от 63% до 92%. Зависимость от тайваньских производителей представляет собой угрозу для технологического первенства США.

Статья по теме: Китай впервые ответит санкциями

В Вашингтоне серьезно рассматриваются сценарии, при которых поставки с острова станут логистически сложным — и даже невозможным — процессом. Один из сценариев учитывает теоретическое воссоединение Тайваня с материковым Китаем (мирное или в результате применения силы). По словам бывшего советника по национальной безопасности Роберта О’Брайана, США скорее готовы уничтожить тайваньские фабрики по производству полупроводников, чем дать им возможность попасть в чужие — китайские — руки.

Угрозу остаться без чипов признают и представители большого бизнеса: «США рискуют столкнуться с новой Великой депрессией, если Китай захватит Тайвань…», — заявил глава хедж-фонда Citadel Кен Гриффин.

Маловероятность применения Пекином силы в отношении Тайбэя в среднесрочной перспективе не добавляет уверенности вашингтонской администрации. Штаты уже принимают ряд мер, направленных на минимизацию потенциальных рисков. Во-первых, они стимулируют внутреннее производство: в августе 2022 г. Конгресс принял Закон о чипах, согласно которому индустрии выделят $53 млрд. Во-вторых, американцы пытаются убедить тайваньские компании — в первую очередь TSMC — инвестировать в Штаты. Недавно, например, фирма решила построить вторую фабрику в Аризоне.

Кроме того, Вашингтон работает над формированием более стабильных цепочек поставок микрочипов посредством многосторонних объединений. К примеру, полупроводниковый альянс Fab 4 включает США, Тайвань, Японию и Южную Корею. Однако все эти проекты находятся на начальных стадиях развития и требуют нескольких лет для достижения поставленных целей.

Не последним гарантом стабильного технологического развития является способность обновлять системы хранения данных. Доля Китая на мировом рынке оборудования и компонентов (центральный процессор и т.д.), отвечающих за накопление и хранение цифровых данных составляет 73,9%. В частности, доля Поднебесной в американском импорте этих наименований достигает 92,3%. Подобные системы используются и в большинстве секторов экономики США. Стоит отметить, что согласно результатам исследования, проведенного ученым из Астонского университета, мир к 2025 году столкнется с массовой нехваткой цифровой памяти. И это, безусловно, увеличивает значение китайской продукции для компаний и предприятий — в частности, из Соединенных Штатов.

Если друг оказался вдруг…

Вопреки всеобщему увлечению американо-китайским соперничеством, Пекин не единственный игрок на международной арене, оборудование которого жизненно необходимо американской экономике. Поставки из стран Евросоюза также играют немалую роль.

Можно аргументировать невозможность экспортных ограничений со стороны ЕС его союзническими отношениями с США. Однако совсем недавно мир стал свидетелями торговой войны между Брюсселем и Вашингтоном, а также нарастания противоречий в связи с принятием Закона о снижении инфляции (IRA).

«Некоторые части закона меняют правила не в пользу европейских компаний…Мы должны ответить на это», — заявила в декабре 2022 г. глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, в разгар экономической войны против России европейцы продолжают модернизировать собственную санкционную машину, включая отлаживание механизмов экспортного контроля. Обновление инструментов давления, создание актуальной правовой базы — все это если и не уравнивает Евросоюз и США, то увеличивает потенциал ЕС как стороны-санкционера. Нет никаких гарантий, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе Брюссель и Вашингтон снова не столкнутся на торговом поле битвы, как это было в президентство Трампа. И американцам, несмотря ни на что, есть о чем беспокоиться.

В частности, от Европы зависят перспективы США воссоздать массовое производство микрочипов на своей территории. Дело в том, что одним из важнейших инструментов в разработке и дизайне новых моделей являются станки с ЧПУ (числовое программное управление). Также их используют для аэрокосмического производства (самолеты, вертолеты, космические аппараты) и при обработке крупноформатных алюминиевых и композитных панелей. И согласно Seair Exim Solutions, 50% поставок этого оборудования в Штаты осуществлялось из стран ЕС (c января по конец марта 2023 г.). США также производят станки с ЧПУ, однако европейские модели больше подходят для решения определенных задач.

Техника из Евросоюза необходима и для гражданского сектора США. Доля стран-членов ЕС в поставках промышленного оборудования для приготовления продуктов питания и напитков составляет 63,87%. Cогласно профильному изданию Food Industry Executive, одной из главных проблем пищевой промышленности Америки является нехватка персонала. В связи с этим, некоторые компании не могут вовремя выполнить условия контрактов. По мнению экспертов, проблема носит долгосрочный характер. В качестве оптимального решения предлагается более активное внедрение современного оборудования, большая часть которого импортируется Соединенными Штатами из Евросоюза.

Возможность невозможного альянса

ЕС и Китай вместе являются основными поставщиками некоторых технологий и компонентов в Штаты. Обе стороны, так или иначе, уже сталкивались с Вашингтоном в торговых баталиях, поэтому исключить их повторения нельзя. Аналогичной позиции придерживаются и в Поднебесной: в одной из январских статей таблоида «Хуаньцю шибао» автор призвал европейцев, в случае начала торгового конфликта с Соединенными Штатами, заручиться поддержкой Китая.

По большому счету, это не более чем тезис отдельного журналиста, однако официальный Пекин не раз демонстрировал готовность к динамичному партнерству с Евросоюзом. Последний вряд ли стремится сколачивать антиамериканский тандем, но стремится — особенно в последнее время — восстановить экономические связи с Поднебесной.

Торговое наступление на Штаты с «двух фронтов» маловероятно, однако возобновление нарастания торговых противоречий вполне реально. Отсюда — протекционистские инициативы вроде Закона о снижении инфляции и стремления обновить цепочки поставок. В Вашингтоне знают о своих проблемах и готовятся к самым разным сценариям — в том числе самым неожиданным.