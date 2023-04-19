Если вы не знаете что делать, если разбился градусник, то лучше всего вызвать специализированную группу, которая займется утилизацией.

Рекомендации

Первый шаг при работе со сломанным термометром — сохранять спокойствие. Важно не паниковать, так как это может привести к дальнейшим несчастным случаям или травмам. Сделайте глубокий вдох и оцените ситуацию.

Удалите все разбитое стекло

Если градусник разбился и на полу остались осколки стекла, важно аккуратно их убрать. Наденьте перчатки или используйте веник и совок, чтобы собрать стекло. Обязательно утилизируйте стекло надлежащим образом, так как разбитое стекло может быть опасным, если его оставить на полу.

Проветрите комнату

Если градусник был наполнен ртутью, важно проветрить помещение. Ртуть может выделяться при комнатной температуре и выделять токсичные пары, которые могут быть вредны при вдыхании. Откройте окна и двери и включите вентилятор для циркуляции воздуха. Основные правила:

Важно не прикасаться к ртути.

Ртуть может проникать через кожу и вызывать проблемы со здоровьем.

Используйте перчатки или бумажное полотенце, чтобы аккуратно собрать осколки стекла, которые могли контактировать с ртутью.

Если термометр сломался и содержит ртуть, важно связаться с местными властями. Они могут дать рекомендации о том, как правильно утилизировать ртуть и любые загрязненные материалы.

Не пытайтесь утилизировать ртуть самостоятельно, так как это может быть опасно и незаконно.

Если вы или кто-то другой подвергся воздействию ртути, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Вещество может вызвать проблемы со здоровьем, особенно если ее проглотить или вдохнуть. Симптомы воздействия могут включать тошноту, рвоту, головную боль и проблемы с дыханием.

На что обратить внимание

Сломанный термометр может представлять опасность для вашего здоровья и безопасности, особенно если он содержит ртуть. Если градусник разбился, важно сохранять спокойствие, убрать осколки стекла, проветрить комнату, не прикасаться к ртути, связаться с местными властями и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Следуя этим шагам, вы можете обеспечить безопасную и правильную реакцию на сломанный термометр.