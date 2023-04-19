Дедолларизация идет «ошеломительными» темпами

Сейчас уже никто не спорит о том, что доллар сдает позиции в мире. Споры сейчас идут лишь о том, когда он перестанет быть мировой валютой, т.е. о темпах дедолларизации, которая, с одной стороны, проходит естественным путем, а с другой, при помощи России, Китая и ряда других стран, которым надоело мириться с засильем Вашингтона в мировой финансовой системе.
Аналитики Eurizon SLJ Capital Ltd. Стивен Йен, работавший раньше в Morgan Stanley и придумавший теорию об улыбке доллара, и Джоана Фрейр поделились с клиентами своим мнением в аналитической записке. Они считают, что процесс дедолларизации идет «ошеломительными» темпами. Доля «зеленого» в глобальных валютных резервах снижалась в прошлом году со скоростью, в 10 раз превышающей среднюю скорость этого процесса в последние два десятилетия. Причина столь резкого ускорения дедолларизации в событиях на Украине и в желании ряда стран найти американскому доллару замену. С учетом динамики изменений курсов валют доля доллара в мировых валютных резервах после 2016 года уменьшилась на 11%, а после 2008 г. – на 22%.
«В 2022 году у доллара как у резервной валюты было ошеломительное падение по доле на рынках,- написали Йен и Фрейр.- Исключительные действия, предпринятые США и их союзниками против России, напугали страны с большими валютными резервами».
Большинство этих стран - развивающиеся экономики и находятся на так называемом глобальном Юге.
В прошлом году доллар в моменте усиливался на 16% на фоне конфликта на Украине. События на востоке Европы способствовали росту инфляции, что, в свою очередь, привело к повсеместному повышению центробанками учетной ставки, в результате чего просели рынки как облигаций, так и валютные рынки. 2022 год доллар закончил с повышением на 6%.
Небольшие страны начали экспериментировать с дедолларизацией, пишет Bloomberg, а Россия и Китай принялись энергично продавливать свои валюты в качестве замены доллара и евро в торговле после того, как США и Европа отключили российские банки от системы финансовых сообщений SWIFT. Существует также широко распространенная угроза того, что доллар может окончательно и навсегда превратиться из финансового инструмента в политическое оружие и использоваться Вашингтоном для давления на те страны, которые не хотят присоединяться к антироссийским санкциям.
Сейчас доля американского доллара в глобальных валютных резервах составляет 58%. Это, конечно, по-прежнему очень много, но все же значительно меньше, чем два десятилетия назад, в 2001 году, когда доля была 73% и когда доллар, по словам Йена и Фрейр, являлся «неоспоримой доминирующей валютой». Несмотря на очень существенное ослабление реальных вызовов у доллара в ближайшем будущем не будет, потому что развивающиеся страны пока еще не могут от него отказаться. Тем не менее, пишут Йен и Фрейр, придет время, когда весь остальной мир начнет энергично отворачиваться от доллара США.
«И все же отношение к американскому доллару, как к валюте, доминированию которой ничто не угрожает, является, по нашему мнению, поверхностным и ошибочным,- уверены аналитики Eurizon SLJ Capital Ltd.- Инвесторы должны понимать, что хотя глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, большинство стран сейчас уже не хотят пользоваться им».