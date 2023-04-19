Дедолларизация идет «ошеломительными» темпами

Сейчас уже никто не спорит о том, что доллар сдает позиции в мире. Споры сейчас идут лишь о том, когда он перестанет быть мировой валютой, т.е. о темпах дедолларизации, которая, с одной стороны, проходит естественным путем, а с другой, при помощи России, Китая и ряда других стран, которым надоело мириться с засильем Вашингтона в мировой финансовой системе.

Аналитики Eurizon SLJ Capital Ltd. Стивен Йен, работавший раньше в Morgan Stanley и придумавший теорию об улыбке доллара, и Джоана Фрейр поделились с клиентами своим мнением в аналитической записке. Они считают, что процесс дедолларизации идет «ошеломительными» темпами. Доля «зеленого» в глобальных валютных резервах снижалась в прошлом году со скоростью, в 10 раз превышающей среднюю скорость этого процесса в последние два десятилетия. Причина столь резкого ускорения дедолларизации в событиях на Украине и в желании ряда стран найти американскому доллару замену. С учетом динамики изменений курсов валют доля доллара в мировых валютных резервах после 2016 года уменьшилась на 11%, а после 2008 г. – на 22%.