Деловой климат в России стал лучшим за последние десять лет

В апреле индикатор бизнес-климата Банка России увеличился до 8,3 пункта после 7,3 пункта в марте. Продолжилось улучшение ситуации в сфере производства, оценки компаний достигли максимального уровня за последнее десятилетие. Текущие оценки спроса перешли в позитивную зону впервые с января 2022 года. Ценовые ожидания бизнеса выросли, но не превысили среднегодовых значений двух предыдущих лет, говорится в аналитическом комментарии Центробанка.

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«Индикатор бизнес-климата показал рост шестой раз подряд, обновив максимум за период с июня 2013 года. Текущие условия улучшились в большинстве отраслей, наиболее позитивные оценки в апреле сложились в обрабатывающих производствах, в большей степени – среди производителей инвестиционных товаров (производство строительных материалов, машиностроительной продукции) при росте объема внутренних заказов. Заметно укрепился позитив в ожиданиях предприятий транспортировки и хранения, сферы услуг и строительства. Снижение ИБК по сравнению с мартом наблюдалось в энергетическом комплексе, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве», — следует из доклада.

Ожидания предприятий по спросу в апреле сохранили позитивный характер, наиболее заметно они улучшились в транспортировке и хранении. Текущие оценки компаний по спросу повысились и перешли в положительную область впервые с января 2022 года. В обрабатывающих производствах оценки спроса фиксировались на максимумах за весь период наблюдений, при этом наибольший позитив отмечался среди производителей инвестиционных товаров, отметили в ЦБ.

Инвестиционная активность компаний в первом квартале тоже выросла, особенно в строительстве и обрабатывающих производствах. Загрузка производственных мощностей достигла рекордных значений за всю историю наблюдений – 80,2%.

«Текущая обеспеченность работниками в I квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022 года снизилась до минимального значения за историю наблюдений. Особенно остро проблему нехватки персонала испытывали предприятия обрабатывающих производств, водоснабжения, а также транспортировки и хранения», — указал регулятор.

