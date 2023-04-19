Деньги побежали из банков в биткоин. Акции майнеров растут

Биткоин вчера смог почти мгновенно восстановиться после своего самого мощного падения с 9 марта. За несколько часов он, согласно данным CoinMarketCap, взлетел на 3,5% и вновь превысил $30 тыс., достигнув $30450.

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Причины потери «битком» накануне около 3% капитализации были в большой степени техническими – сыграл локальный «перегрев». При очень большом перевесе длинных позиций над короткими за сутки были ликвидированы «лонги» более чем на $120 млн. Но сама ликвидация была связана со вполне фундаментальными факторами – давлением на крипторынок со стороны США.

Wall Street Journal сообщила, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) направила криптовалютной бирже Bittrex уведомление о возможном принудительном прекращении работы. У нее отсутствует регистрация SEC, а та считает криптовалюты ценными бумагами.

Это неудивительно, ведь иначе она не имеет особых прав что-либо указывать этому рынку. Ровно по той же причине CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) относит криптовалюты к товарам.

И хотя поделить между собой юрисдикцию в этой области чиновники обеих комиссий оказались неспособны, для рынка в этом никакого облегчения нет – проблемы создают и та, и другая. При этом регуляторные требования у них отличаются. Именно из-за этого Bittrex прекратила работать в США, но от суда ее это не спасло.

Вчера стало известно, что SEC назвала в своем иске незарегистрированными ценными бумагами шесть токенов, которые были доступны для торговли на этой бирже. Она обвинила бывшее руководство Bittrex в том, что зная о требованиях к эмитентам оно сознательно помогало им обойти регулирование.

Но курсу биткоина этот создало проблемы ненадолго. По-настоящему зарегулировать его очень непросто. Проблемы бирж – это все-таки сложности удобной надстройки. Они в каком-то смысле делают криптовалюты даже сильнее. Ведь базовые принципы того же биткоина изначально делают участие посредников или гарантов необязательным.

В то же время есть фундаментальные обстоятельства, толкающие его курс вверх. И одно из них – банковский кризис и связанные с ним низкие ставки по депозитам в США.

В поисках большей доходности – а позднее и надежности – деньги уходят за пределы американской банковской системы. Большая их часть достается фондам денежного рынка, казначейским облигациям и кэшу, но немало средств приходит и в криптофонды, а также напрямую в биткоин.

По данным CoinShares, четвертую неделю подряд институциональные инвесторы наращивают инвестиции в криптоактиы. На прошлой неделе они инвестировали в них $103,8 млн.

А биткоин среди криптовалют – признанный лидер. Неудивительно, что с начала года до вчерашнего пика он прибавил 84%. Стратеги Goldman Sachs уже называют его самым эффективным финансовым активом 2023 года. Но они несколько горячатся.

Рост биткоина помог выбраться из финансовой ямы и публичным майнерам. Обвал их акций в прошлом году выглядел не менее устрашающим, чем падение криптовалют. Но теперь и здесь все изменилось: взлет «битка» и по совпадению снижение цен на электроэнергию вернули эти компании к жизни. По данным Blockchain.com, средний 30-дневный доход от майнинга вырос до $27,34 млн в день – это максимум с июня прошлого года.

Во втором полугодии 2022-го эта цифра падала до $15 млн, и некоторые майнеры готовились банкротиться. Теперь вопрос так уже не стоит. Хотя сегодняшние доходы еще не достигли рекорда 2021 года – $61,2 млн – они заметно приблизились к нему.

Следствием этого стал не только рост прибыли и падение долговой нагрузки публичных майнеров, но и взлет их акций. Акции Marathon и Riot Platforms в этом году выросли более чем в три раза, ETF Valkyrie Bitcoin Miners – на 162%, а Greenidge — на 137%. Но до показателей 2022 года им еще расти и расти.

