Дилер «Автодом» закрыл сделку по российским активам концерна Mercedes-Benz

Дилерская группа «Автодом» закрыла анонсированную в октябре сделку по приобретению российских активов германского концерна Mercedes-Benz. В сделку входит ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР, подмосковный завод автогиганта).

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Как следует из данных ЕГРЮЛ, российская компания купила 100% долей в МБМР и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которое занималось лизингом, факторингом и страхованием машин, 18 апреля. Данные о приобретении дилером контроля над другими структурами Mercedes в РФ пока не опубликованы, отмечает «Интерфакс».

В конце октября Mercedes официально объявил об уходе из России и планах по продаже своих предприятий «Автодому». Сумма сделки не раскрывалась. В «Автодоме» сообщали, что германскому концерну предоставляется опцион на обратный выкуп долей в переданных активах «за справедливую рыночную цену».

Завод МБМР в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на 25-30 тыс. автомобилей в год. Mercedes приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратил поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок в начале марта 2022 года.

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Дилерская группа «Автодом» основана в конце 1992 года, у нее 27 центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле дилера 13 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes Benz, smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Aurus, Ducati и KTM. Согласно отчетности АО «Автодом», его акционерами выступают предприниматели Андрей Ольховский (контролирует 50,1% его долей через ООО «Бридж Кэпитал») и Андрей Костин (46,8%).

Mercedes-Benz был второй по популярности премиальной маркой в России после BMW, продажи в 2021 году составили 43 тыс. машин.