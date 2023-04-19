Эксперт: усиление боев в ДНР имеет две причины

На линии фронта в ДНР усилились боевые действия. Помимо Артемовска, как сообщают СМИ, активизировались бои на угледарском и авдеевском направлениях.

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В районе Угледара, сообщает портал «Русская весна», подразделения ВСУ начали атаки одновременно и на западе, и на востоке от этого населенного пункта. Задачей противника, как прокомментировал информресурсу действия украинских войск военкор Юрий Котенок, является прощупывание нашей обороны для одного из возможных ударов. «Из района Угледара возможен один из основных ударов ВСУ в направлении Волновахи с целью перерезать Мариупольскую трассу как минимум. По замыслу противника, это должно значительно усложнить нам логистику при основном ударе ВСУ в район Мариуполя — Бердянска», — приводит слова военкора «Русская весна».

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В районе Авдеевки также вчера начались и сейчас идут ожесточенные бои, сообщил сегодня телеканалу «Россия 24» советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, обе стороны активно применяют тяжелые вооружения. «На авдеевском направлении сейчас идут ожесточенные бои, работает артиллерия с обеих сторон. И противник серьезно кусается, и мы сейчас наращиваем натиск», — сказал Гагин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что у подразделений российских войск, с разных сторон штурмующих Авдеевку, есть успех и улучшение позиций.

Ситуацию в зоне СВО на Донбассе «Эксперту» прокомментировал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, заметное усиление боевых действий в означенных районах имеет как минимум две причины.

«С одной стороны, ВСУ стремятся удержать Угледарскую дугу. Потому, что прорыв этой дуги, который может произойти после полного освобождения Артемовска, — это дорога к полному освобождению ДНР. Поэтому там идут бои, чтобы сдержать наше возможное наступление в этом направлении. Другой момент — ВСУ ведут разведку боем, в попытках выяснить: где у нас что находится, где какие части стоят», — сказал военный эксперт.

Литовкин считает, что у ВСУ нет возможностей наступать на нескольких направлениях крупными силами. «Не думаю, что у них на каждом направлении крупная группировка. Думаю, то какая-то достаточно крупная группировка у них сосредоточена в центре, для которой они и пытаются определить направление главного удара. У них не так много сил, чтобы распылять их на всех направлениях. Кроме того, у ВСУ слабая авиационная поддержка, а без нее наступление обречено на провал. Поэтому они и пытаются нащупать место где они могли бы с минимальным применением авиации (имеются в виду вертолеты, истребители) получить какой-то успех. Успех скорее даже политический, чем военный», — высказался военный специалист.

Продолжая тему авиационной поддержки частей ВСУ, Литовкин сказал, что передаваемые сейчас Европой Украине самолеты не смогут оказать необходимого воздействия на ход готовящегося украинского наступления.

«Это МиГ-29, для удержания господства в воздухе их недостаточно. У нас эти самолеты модернизированы, они могут применять оружие и по наземным, и по надводным целям, а те (самолеты МиГ-29 — ред.), которые были в Европе — у них таких функциональных возможностей нет. Поэтому вряд ли они смогут поддержать наступление, разве что сражаясь с нашими штурмовиками-бомбардировщиками. Еще один вопрос: в каком они состоянии находятся, эти МиГи? Они не ремонтировались и не модернизировались там последние 30 лет. И, наконец, откуда они будут взлетать? Украинские аэродромы большей частью приведены в негодность, а если они будут взлетать с территории Польши или Словакии — то ресурс действия этих истребителей — всего 600 км, при условии, что им надо долететь, какие-то действия в воздухе произвести и умудриться вернуться. Так что все это очень сложно (для ВСУ — ред.)», — уверен собеседник.

Говоря о возможных сроках украинского наступления, неоднократно анонсированного противником, военный эксперт не стал делать прогнозы, ограничившись мнением, что данные сроки зависят от одного лишь фактора — команды киевскому режиму от западных кураторов. «ВСУ перейдут в наступление, когда им дадут коленом под зад из Вашингтона. Распутица уже сходит на нет, там идет антициклон, который подсушивает почву. Дело — в западном "тычке"», — заключил Литовкин.