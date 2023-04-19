ФСБ сообщила о задержании в Керчи гражданина РФ и Украины, готовившего диверсию на крымском энергообъекте

Сотрудники ФСБ задержали в Керчи гражданина РФ и Украины, готовившего диверсию на объекте энергосистемы Крыма.

Как сообщается на сайте ведомства, по адресу проживания задержанного гражданина 1971 года рождения изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, координировавшим его преступную деятельность.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. По решению суда мужчина арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.