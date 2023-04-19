Индия и Китай снесли потолок цен на российскую нефть

Индия и Китай – главные покупатели российской нефти. На Нью-Дели и Пекин приходится 90% ее экспорта. В апреле, сообщает Reuters, ссылаясь на трейдеров и собственные расчеты, они начали покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель, т.е. выше ценового потолка, установленного G7. Речь идет об основной марке российской нефти – Urals, которую, по данным Refinitiv Eikon, сейчас в основном и покупают Нью-Дели с Пекином. На Индию, по прогнозам, придется свыше 70% экспорта Urals в апреле. Доля Китая пока составила 20% и, вероятно, сохранится такой же до конца месяца.
Индия и Китай не присоединились к так называемой Коалиции предельных цен, в которую, кроме стран G7, входят в основном западные страны. Члены этой коалиции соблюдают ценовой потолок, который уже 4,5 месяца составляет 60 долларов за баррель. Несмотря на неоднократные требования ряда стран снизить его G7 пока, по крайней мере, его не меняет.
После недавнего объявления участниками соглашения ОПЕК+ о резком снижении добычи нефти с 1 мая и до конца года цена Urals вместе с ценами на другие марки нефти выросла и вплотную приблизилась к ценовому потолку.
Россия в январе и феврале, по данным Главного управления таможни КНР, являлась самым крупным поставщиком нефти в Китай. Пекин, экономика которого энергично восстанавливается после пандемии и отмены политики нулевой терпимости к ковиду, сейчас наращивает импорт российской нефти, которую Москва продает со скидкой. В январе-феврале 2023 года импорт российской нефти Китаем вырос на 23,8% в годовом выражении и достиг 1,94 млн бар./д.
Индия, которая обеспечивает почти 80% потребности в нефти за счет ее импорта, тоже пользуется скидками и увеличивает закупки российской нефти до рекордных уровней. Россия уже пять месяцев подряд остается главным экспортером нефти в Индию.
В середине апреля немного просевший экспорт российской нефти по морю вновь превысил 3 млн бар./д.
В Пекине не считают нужным отчитываться перед западной коалицией о том, по каким ценам он покупает нефть у России. Нью-Дели вел себя в этом вопросе осторожнее, но на прошлой министр финансов Индии Нирмала Ситараман фактически признала покупку российской нефти дороже 60 долларов за баррель. Причем, сделала это не где-нибудь, а в Вашингтоне. Главный индийский финансист объяснила нарушение ценового потолка тем, что у Индии огромное население и им приходится следить за тем, чтобы цены были доступными.