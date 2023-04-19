Индия и Китай снесли потолок цен на российскую нефть

Индия и Китай – главные покупатели российской нефти. На Нью-Дели и Пекин приходится 90% ее экспорта. В апреле, сообщает Reuters, ссылаясь на трейдеров и собственные расчеты, они начали покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель, т.е. выше ценового потолка, установленного G7. Речь идет об основной марке российской нефти – Urals, которую, по данным Refinitiv Eikon, сейчас в основном и покупают Нью-Дели с Пекином. На Индию, по прогнозам, придется свыше 70% экспорта Urals в апреле. Доля Китая пока составила 20% и, вероятно, сохранится такой же до конца месяца.

Индия и Китай не присоединились к так называемой Коалиции предельных цен, в которую, кроме стран G7, входят в основном западные страны. Члены этой коалиции соблюдают ценовой потолок, который уже 4,5 месяца составляет 60 долларов за баррель. Несмотря на неоднократные требования ряда стран снизить его G7 пока, по крайней мере, его не меняет.