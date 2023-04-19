Индия официально обошла Китай по численности населения

Согласно статистическим данным ООН, опубликованным 19 апреля, Индия обошла Китай и стала самым многонаселенным государством планеты. По расчетам ооновских специалистов, население Индии составляет 1,4286 млрд человек, а Китая – 1,4257 млрд. При этом, правда, следует иметь в виду, что ООН не включает в население КНР жителей Гонконга (7,5 млн) и Макао (0,7 млн), которые в административном отношении являются специальными административными районами в составе КНР. Впрочем, даже с ними индийцев сейчас все равно больше, чем китайцев.

Разница составляет 29 миллионов человек. В процентном отношении ко всему населению - 2% разница, конечно, небольшая. Но с другой стороны Индия превосходит Китай по численности населения на население такой страны, как, скажем, Мадагаскар или Непал, а это уже совсем немало.

Кстати, разрыв будет стремительно расти. К 2050 году, по прогнозам демографов, в Индии будет жить 1,668 млрд человек, а в КНР – 1,317 млрд. По темпам роста населения, между прочим, Индия обошла Китай еще полвека назад, в 1974 году.

Правительству Нарендры Моди теперь придется удвоить усилия по созданию новых рабочих мест, чтобы обеспечить индийцев работой. Так что у Индии теперь есть все шансы стать самой быстрорастущей экономикой планеты, что ей пророчат многие экономисты. Этому будет способствовать и то обстоятельство, что население Индии в основном молодое – молодежь в возрасте до 30 лет составляет половину.

Сейчас в Индии, третьей экономике Азии, живет почти пятая часть населения Земли. Индийцев так много, что по численности они легко превосходят население Европы, Африки и даже обеих Америк, вместе взятых. Это же, естественно, относится и к Китаю.

В прошлом году в Индии родилось ок. 23 млн младенцев. Население же Китая впервые за шесть десятилетий сократилось, а младенцев в Поднебесной в 2022 году родилось почти в 2,5 раза меньше – 9,56 млн.

В целом, рост населения всей планеты в прошлом году замедлился и стал самым незначительным с 1950 года, утверждают ооновские демографы. Согласно прогнозам, численность населения Земли вырастет с 8 млрд, зафиксированных в прошлом году, до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в середине века. Пика – 10,4 млрд человек – оно достигнет, предположительно, в восьмидесятые годы текущего столетия и останется на том же уровне до 2100 г., после чего, вероятнее всего, начнет медленно снижаться.

В ООН считают, что более половины прогнозируемого роста населения планеты в 2022-2050 гг. придется на 8 стран: Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.