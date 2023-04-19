Как мошенники могут взять на вас кредит и как не стать их жертвой

Как не стать жертвой мошенников? За советом мы обратились к специалистам микрокредитной компании 495 Кредит, входящей в СРО «МиР» и предоставляющей займы онлайн по всей России.
Как посторонний человек может оформить кредит на вас
Самые распространенные схемы мошенничества в кредитной сфере:
- получение доступа к персональным данным. Для этого могут использоваться различные методы, такие как фишинг, социальная инженерия или взлом, чтобы иметь доступ к личным данным;
- подделка документов. Имея на руках копии оригинальных документов, мошенники могут сделать высококачественную подделку, которой будет достаточно для оформления кредита;
- использование украденных документов. Финансовые учреждения применяют собственные схемы проверки заявителей, в которых часто имеются лазейки, чем и пользуются недобросовестные граждане.
Как избежать мошенничества при взятии кредита
Есть несколько простых рекомендаций, следование которым поможет избежать проблем:
- Будьте осторожны при предоставлении своих личных данных. Никогда не сообщайте свои персональные данные, такие как номера паспорта, ИНН или номера кредитных карт, без необходимости.
- Проверяйте банки перед тем, как брать кредит. Для этого достаточно посетить официальный сайт Банка России. Обращайте внимание на отзывы о банке и его условиях кредитования.
- Не доверяйте непроверенным посредникам. Избегайте использования услуг непроверенных посредников, которые могут запрашивать ваши личные данные.
- Проверяйте документы перед подписанием. Перед подписанием кредитного договора, внимательно прочитайте его и убедитесь, что все данные, указанные в нем, соответствуют вашим данным.
- Сохраняйте копии документов. Это касается всех документов, связанных с кредитом, в том числе договора, заявления и других документов. Это позволит впоследствии защитить свои права, если придется столкнуться с мошенничеством.
- Оплачивайте кредит только через официальные каналы. Никогда не оплачивайте кредит через непроверенные каналы, такие как электронные кошельки или системы переводов денег.
- Не давайте никому доступ к банковским картам или аккаунтам. В идеале, даже родственники не должны иметь возможности воспользоваться персональным счетом.
Что делать, если вы стали жертвой мошенничества
Первостепенная задача — немедленно сообщить об этом в банк и правоохранительные органы. Также необходимо заморозить все свои счета и кредитные карты.
Вывод
Избежать мошенничества при взятии кредита можно, если соблюдать основные меры предосторожности — в этом нет ничего сложного. Но даже столкнувшись с мошенничеством, не стоит паниковать. Необходимо немедленно сообщить об этом в банк и правоохранительные органы, а также заморозить все свои счета и кредитные карты.