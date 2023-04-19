Как мошенники могут взять на вас кредит и как не стать их жертвой

Как не стать жертвой мошенников? За советом мы обратились к специалистам микрокредитной компании 495 Кредит, входящей в СРО «МиР» и предоставляющей займы онлайн по всей России.

Как посторонний человек может оформить кредит на вас

Самые распространенные схемы мошенничества в кредитной сфере:

получение доступа к персональным данным. Для этого могут использоваться различные методы, такие как фишинг, социальная инженерия или взлом, чтобы иметь доступ к личным данным;

подделка документов. Имея на руках копии оригинальных документов, мошенники могут сделать высококачественную подделку, которой будет достаточно для оформления кредита;

использование украденных документов. Финансовые учреждения применяют собственные схемы проверки заявителей, в которых часто имеются лазейки, чем и пользуются недобросовестные граждане.

Как избежать мошенничества при взятии кредита

Есть несколько простых рекомендаций, следование которым поможет избежать проблем:

Будьте осторожны при предоставлении своих личных данных. Никогда не сообщайте свои персональные данные, такие как номера паспорта, ИНН или номера кредитных карт, без необходимости.

Проверяйте банки перед тем, как брать кредит. Для этого достаточно посетить официальный сайт Банка России. Обращайте внимание на отзывы о банке и его условиях кредитования.

Не доверяйте непроверенным посредникам. Избегайте использования услуг непроверенных посредников, которые могут запрашивать ваши личные данные.

Проверяйте документы перед подписанием. Перед подписанием кредитного договора, внимательно прочитайте его и убедитесь, что все данные, указанные в нем, соответствуют вашим данным.

Сохраняйте копии документов. Это касается всех документов, связанных с кредитом, в том числе договора, заявления и других документов. Это позволит впоследствии защитить свои права, если придется столкнуться с мошенничеством.

Оплачивайте кредит только через официальные каналы. Никогда не оплачивайте кредит через непроверенные каналы, такие как электронные кошельки или системы переводов денег.

Не давайте никому доступ к банковским картам или аккаунтам. В идеале, даже родственники не должны иметь возможности воспользоваться персональным счетом.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества

Первостепенная задача — немедленно сообщить об этом в банк и правоохранительные органы. Также необходимо заморозить все свои счета и кредитные карты.

Вывод

Избежать мошенничества при взятии кредита можно, если соблюдать основные меры предосторожности — в этом нет ничего сложного. Но даже столкнувшись с мошенничеством, не стоит паниковать. Необходимо немедленно сообщить об этом в банк и правоохранительные органы, а также заморозить все свои счета и кредитные карты.