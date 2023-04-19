Как выбрать вывеску для магазина

Однако, чтобы вывески действительно приносила максимальную пользу, необходимо осторожно подходить к ее выбору.

Задачи вывески

В частности, стоит помнить об основных требованиях, которым должны удовлетворять любые вывески для магазинов:

Соответствовать стандартам

Существуют законы и стандарты о рекламе и вывесках. В них прописаны требования с точки зрения безопасности, наполнения и строительных норм. Любая вывеска обязательно должна соответствовать всему перечню.

Привлекать внимание

Основная задача вывески - привлекать покупателей в компанию. А потому она должна быть яркой, большой и интересной, чтобы прохожие обращали на нее внимание и хотели воспользоваться услугами бизнеса, купить его продукцию.

Знакомить покупателей с бизнесом

Наконец, любая вывеска должна кратко и лаконично чем-то поделится с потенциальным покупателем. Чаще всего она должна продемонстрировать ему рекламу компании, логотип бизнеса и несколько слов о том, что он предлагает.

Тип вывески

Нельзя обойти стороной и процесс выбора определенного типа вывески. Последних в настоящее время существует действительно множество. Например, среди самых распространенных и часто встречающихся вариантов стоит отметить следующие:

Плоские

Такие вывески характеризуются своей простотой и дешевизной. Это самый банальный вариант оформления. Их легко заменить, не нужно обслуживать. При этом часто такие вывески необходимо дополнительно подсвечивать.

Световые короба

Один из наиболее востребованных типов вывески. В его основе - металлический профиль, а также сталь. Такие короба уже в конструкции имеют качественную подсветку, за счет которой можно сразу привлекать внимание даже в ночное время суток.

Объемные

Один из трендов последних лет - объемные вывески. Они выделяются наличие структуры и рельефа. Буквы в таких вывесках чаще всего изготавливаются из специального пластика, который способен рассеивать свет.

Существуют еще: неоновые, светящиеся, композитные и прочие вывески. Выбирать оптимальную модель стоит из нескольких индивидуальных факторов: денежного достатка, цели, месторасположения компании и так далее.

В конечном счете правильно выбранная вывеска действительно будет приносить пользу в лице покупателей.