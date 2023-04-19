Какие бывают резцы по металлу?

Конструктивно токарная державка представляет собой стержень с режущим элементом – головкой. Державку закрепляют в резцедержателе.
Классификация резцов
- Направление подачи. Делятся на левые и правые. Правая державка смещается от задней бабки станка к передней, левая – движется, наоборот, слева направо – от передней бабки к задней.
- Форма режущей головки. Прямая или отогнутая.
- Монолитные или с быстросъемной головкой. Сменные головки существенно ускоряют процесс замены режущего инструмента без переналадки станка.
- Геометрия сечения стержня.
- Материал режущей части. Для токарных резцов применяют твердые сплавы (твердосплавные напайные пластины), углеродистые и легированные стали, алмазные и другие материалы, повышающие прочность резца.
- Конструкция. Державки разделяют на прямые, изогнутые, отогнутые, оттянутые.
При выборе резца обращайте внимание на материал заготовки.
Виды токарных резцов
- Проходные. Используют для продольной обработки цилиндрических деталей вдоль оси вращения. Отогнутые державки могут выполнять обработку торцов при поперечной подаче.
- Проходные упорные. Применяются для подрезания торцов, обработки заготовок ступенчатой формы. Для изготовления применяют твердосплавные напайки.
- Расточные. Державки применяют для расширения диаметра отверстий, которые были сделаны с помощью сверла. Растачивание и калибровка выполняется в несколько проходов: сначала на торце создают ступени, затем – ступени срезают.
- Подрезные. Используют для обработки ступеней и уступов, подрезания торцов под прямым углом, обработки внешней стороны цилиндрических заготовок.
- Отрезные. Главная их задача – резание, разделение заготовок. Также с их помощью создают канавки и пазы
- Фасонные. Используют для обработки деталей сложной формы. По сути, это расточка по индивидуальным задачам. С помощью фасонных резцов также можно вытачивать канавки.
- Фасочные. Название говорит само за себя. Резцы применяют для снятия фасок.
- Канавочные. Державки используют для создания канавок на металлической заготовке.
- Резьбовые. Резцы применяют для нарезания внешней или внутренней резьбы.
Помимо основных видов резцов по металлу (https://tkt-spb.ru/katalog/rezcy), выделяют инструмент для обработки глухих и сквозных отверстий, специальные антивибрационные решения.