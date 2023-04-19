Какие бывают резцы по металлу?

Конструктивно токарная державка представляет собой стержень с режущим элементом – головкой. Державку закрепляют в резцедержателе.

Классификация резцов

Направление подачи. Делятся на левые и правые. Правая державка смещается от задней бабки станка к передней, левая – движется, наоборот, слева направо – от передней бабки к задней.

Форма режущей головки. Прямая или отогнутая.

Монолитные или с быстросъемной головкой. Сменные головки существенно ускоряют процесс замены режущего инструмента без переналадки станка.

Геометрия сечения стержня.

Материал режущей части. Для токарных резцов применяют твердые сплавы (твердосплавные напайные пластины), углеродистые и легированные стали, алмазные и другие материалы, повышающие прочность резца.

Конструкция. Державки разделяют на прямые, изогнутые, отогнутые, оттянутые.

При выборе резца обращайте внимание на материал заготовки.

Виды токарных резцов

Проходные. Используют для продольной обработки цилиндрических деталей вдоль оси вращения. Отогнутые державки могут выполнять обработку торцов при поперечной подаче. Проходные упорные. Применяются для подрезания торцов, обработки заготовок ступенчатой формы. Для изготовления применяют твердосплавные напайки. Расточные. Державки применяют для расширения диаметра отверстий, которые были сделаны с помощью сверла. Растачивание и калибровка выполняется в несколько проходов: сначала на торце создают ступени, затем – ступени срезают. Подрезные. Используют для обработки ступеней и уступов, подрезания торцов под прямым углом, обработки внешней стороны цилиндрических заготовок. Отрезные. Главная их задача – резание, разделение заготовок. Также с их помощью создают канавки и пазы Фасонные. Используют для обработки деталей сложной формы. По сути, это расточка по индивидуальным задачам. С помощью фасонных резцов также можно вытачивать канавки. Фасочные. Название говорит само за себя. Резцы применяют для снятия фасок. Канавочные. Державки используют для создания канавок на металлической заготовке. Резьбовые. Резцы применяют для нарезания внешней или внутренней резьбы.

Помимо основных видов резцов по металлу (https://tkt-spb.ru/katalog/rezcy), выделяют инструмент для обработки глухих и сквозных отверстий, специальные антивибрационные решения.