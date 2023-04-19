Киев сообщил об отзыве посла Украины в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в Киев для консультаций после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Статья по теме: Лукашенко призвал к новому договору по безопасности между Москвой и Минском

Об этом заявили в МИД Украины, передает РИА «Новости».

Сообщается, что украинское внешнеполитическое ведомство осудило встречу двух политиков, назвав ее «очередным и вопиющим недружественным актом» со стороны Белоруссии. «В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», — цитирует агентство заявление министерства.

Накануне, 18 апреля, в Минске состоялась официальная встреча Алекспндра Лукашенко и врио главы ДНР. Белорусский лидер предложил Пушилину помощь в восстановлении республики, а тот, в свою очередь, поблагодарил главу государства за приглашение посетить Белоруссию. По словам президента, в республике предстоит выполнить много работы по восстановлению; в частности, это касается промышленных предприятий и сельского хозяйства.

Это была первая официальная встреча Лукашенко с Пушилиным с момента вхождения ДНР в состав России.