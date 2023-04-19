Лавров отметил, что Вашингтон чаще обманывает, чем выполняет собственные обещания

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США способны «обмануть в любой момент», и это уже является доподлинным фактом.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — сказал Лавров, чьи слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом глава российской дипломатии ответил на просьбу журналистов прокомментировать намеки американских властей на возможность снятия санкций с Венесуэлы и угрозы Вашингтона применить еще большее давление, если Каракас не согласится на переговоры с оппозицией.

«Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство», — отметил глава российского МИД.

С конца 2022 года Вашингтон начал снижать санкционное давление на Венесуэлу. Так, американской компании Chevron разрешили добывать, перерабатывать и поставлять на рынок США нефть совместно с венесуэльской PdVSA.

В Венесуэле в начале 2019 года начались протесты против лидера страны Николаса Мадуро; глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным президентом, его признали ряд западных стран во главе с США. Мадуро, в поддержку которого выступили РФ, Китай, Турция и другие государства, назвал политика американской марионеткой.

В конце прошлого года венесуэльская оппозиция проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Гуаидо, сам политик покинул пост спикера оппозиционного парламента.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе поездки по странам Южной Америки совершил рабочий визит в Венесуэлу 18 апреля. В Каракасе он встретился в том числе с Николасом Мадуро.