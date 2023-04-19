Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 53 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 53,359 млрд рублей при суммарном спросе в 84,916 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 35,445 млрд рублей, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, проданы на 17,914 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 35,445 млрд рублей при спросе 58,952 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 34,537 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,3413% от номинала, цена отсечения установлена на уровне 95,305% от номинала, что соответствует доходности 10,25% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 19 апреля, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 17,914 млрд рублей по номиналу при спросе 25,964 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,0177% от номинала, что соответствует доходности 3,1% годовых. Выручка от аукциона составила 17,065 млрд рублей при цене отсечения 95%, что соответствует доходности в 3,1% годовых.

