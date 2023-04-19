В США испугались за некие «подлежащие экспортному контролю» технологии на ЗАЭС

Министерство энергетики США проинформировало «Росатом» о том, что на Запорожской АЭС находится «техническая информация, относящаяся к ядерной сфере, происходящая из США и подлежащая экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телекомпании, в письме, которое было отправлено 17 марта, указывалось, что неавторизованный доступ к таким технологиям и данным является нарушением американского законодательства.

Отмечается, что в ведомстве не рассказали, получили ли ответ от российской стороны, и не пояснили, по какой причине письмо было направлено именно сейчас.

Ранее американские власти ввели санкции против ряда дочерних предприятий «Росатома». За введение санкций в отношении российской госкорпорации выступают отдельные страны Запада.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС состоит из шести энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт, это крупнейшая в Европе атомная электростанция. В конце февраля 2022 года объект взяли под контроль российские военные; с тех пор украинская сторона регулярно обстреливает как весь город, так и территорию ЗАЭС.

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС; управляет станцией АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (АО «ЭО ЗАЭС»), учредителем которой является концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Директором станции назначен бывший главный инженер украинского «Энергоатома» Юрий Черничук, официально перешедший на работу в «Росатом».