Минобороны РФ сообщило об освобождении еще трех кварталов Артемовска

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе специальной военной операции.

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На Купянском направлении в районах сел Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), указывается в сводке ведомства; за сутки на этом направлении уничтожено более 120 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град». На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», — указывается в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов; за сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.

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«В районах населенных пунктов Ступочки, Красное Донецкой народной республики, а также в северо-западной и центральной частях города Артемовск пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды», — говорится в сводке Минобороны.

Потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 380 военных, один танк, две боевые машины пехоты, а также пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град», уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских ДРГ, на обеих направлениях уничтожено до 120 боевиков; на Херсонском направлении потери ВСУ составили около 30 военнослужащих.

Также сообщается, что за сутки в Харьковской области и ДНР сбиты два истребителя МиГ-29 и два Су-25.