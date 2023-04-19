Нефть: отступление перед рывком к $90

Фьючерсы на нефть стабилизировались на уровне 81 доллара за баррель в среду, поскольку инвесторы взвесили различные факторы спроса и предложения и пришли к выводу, что на текущий момент они относительно равны. Данные показали, что экономика Китая выросла больше, чем ожидалось в первом квартале — это повысило прогноз спроса на сырье со стороны крупнейшего в мире импортера нефти.

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Китайские нефтеперерабатывающие заводы уже в марте переработали рекордно большое количество сырой нефти. Это связано в определенной степени с тем, что ОПЕК+ намерена сократить добычу со следующего месяца. На дефицит работают и данные API, показывающие, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе.

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Напротив, экспорт сырой нефти из России восстановился к настоящему моменту до уровня выше 3 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg. К тому же Федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана также предпринимают шаги по возобновлению экспорта нефти на север из турецкого порта Джейхан после приостановки в прошлом месяце.

То есть, влияние на нефтяные цены действительно остается разнонаправленным.

Ближнему Востоку нужна нефть по 90

После стремительного взлета более чем на 6% в начале апреля, котировки нефти держались в районе 86 долл. за баррель, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Неопределенность в мировой экономике и ожидания рецессии, которая может наступить в США и разойтись по всему миру, вынудили страны ОПЕК сократить добычу нефти на 1,16 млн баррелей в сутки начиная с мая. Вместе с Россией, которая добровольно снизила добычу на 500 тысяч баррелей, рынок со следующего месяца лишится 1,66 млн баррелей нефти в сутки.

Текущая неделя началась с небольшого снижения цен на нефть — до 84 долл. за баррель — в ожидании экономических данных из Китая, а также прогнозов роста добычи сланцевой нефти в США в мае, указывает эксперт. Статистика из КНР показала, что в первом квартале экономика выросла на 4,5% с 2,9% в четвертом квартале 2022 года. Но объемы промышленного производства оказались немного меньше ожиданий. За март рост составил 3,9% при прогнозах в 4%. Также данные отразили неравномерное восстановление по отраслям.

Тем не менее, констатирует Вавилов, Китай восстанавливается достаточно уверенными темпами, что способствует увеличению спроса на нефть и росту ее котировок. В результате цена барреля вернулась в район 85,5 долларов. Участники рынка теперь ожидают данных об экономической ситуации в США, которые будут опубликованы завтра, а также о запасах нефти в Штатах.

В общем, нефть все еще находится в неопределенном состоянии. С одной стороны, сокращение добычи странами ОПЕК+ и восстановление Китая способствуют росту цен. С другой, ожидания замедления экономики США и мировой экономики в целом сдерживают рост. Появление любого негатива, подтверждающего наступление глобальной рецессии может обрушить стоимость бочки нефти. Между тем, странам Ближнего Востока необходима цена в районе 90 долл. за баррель, поэтому в ближайшее время можно ожидать роста котировок до этих отметок. Картель готов действовать, и в случае замедления мирового спроса, мы наверняка увидим очередное сокращение добычи нефти.

Снижение добычи уперлось в снижение спроса

На прошедшей неделе рынок нефти уже показал негативную динамику: стоимость сорта Brent понизилась с 87,35 до 84,41 долл. за баррель, а уена WTI — с 83,25 до 80,56 доллара, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Участники рынка оценили влияние сокращения добычи ОПЕК+, объявленное ранее, но первоначальные страхи улеглись, а расчеты показали, что большого дефицита на рынке не предвидится — в связи с недостаточно высоким ростом потребления.

Попытка роста цен выше 87,5 долл. по сорту Brent и выше 83,4 долл. по WTI не увенчалась успехом — порция статистических данных по американской экономике засвидетельствовала торможение экономического роста, что привело к коррекции цен на нефть вниз. Кроме того, ФРС США возобновила сокращение баланса и намекает на продолжение повышения процентных ставок, что будет ухудшать экономическую ситуацию.

Апрельский отчет ОПЕК подтверждает вероятное сокращение потребления нефти во втором квартале. Помимо ухудшения ситуации в региональных экономиках, факторами давления на спрос стали начало профилактического ремонта на НПЗ Северного полушария и длительная забастовка во Франции.

Мировое потребление нефти во втором квартале 2023 года оценивалось в 100,7 млн баррелей в сутки (мбс) (-0,85 мбс кв/кв). Предложение со стороны ОПЕК оценивалось в 28,52 мбс (-0,01 мбс кв/кв), со стороны вне ОПЕК — в 66,71 мбс (-0,87 мбс кв/кв). Основное снижение добычи, по-прежнему, ожидается в России.

В то же время, мировое потребление нефти вырастет в нынешнем году на 2,32 мбс к уровню 2022 года и составит 101,89 мбс (оценка не изменилась относительно мартовского прогноза), указывает аналитик. В 2023 году ожидается увеличение объема предложения со стороны стран вне ОПЕК на 1,43 мбс г/г до 67,19 мбс. Объем предложения со стороны ОПЕК, как ожидается, увеличится на 0,84 мбс г/г до 29,26 мбс. То есть, рынок нефти в 2023 году ожидается сбалансированным.

Минэнерго США в опубликованном апрельском отчете также сообщило, что недавние проблемы в банковском секторе повышают вероятность того, что экономический рост и, соответственно, рост спроса на нефть будут ниже прогноза. По итогам нынешнего года дефицит нефти на рынке составит 1,3 мбс и будет обусловлен ожидаемым сокращением добычи. В 2024 году дефицит по итогам года может снизиться до 0,9 мбс. Минэнерго США повысило прогнозную стоимость сырой нефти сорта Brent для 2023 года, которая теперь составляет 85 долл. за баррель.

В марте, по оценке Минэнерго США, мировой рынок нефти показал увеличение избытка, который продолжит расти в апреле. Это привело к росту запасов. Внутренняя добыча в США в марте составила 12,62 мбс, увеличившись к февралю на 0,6%, или 0,07 мбс. По оценке Минэнерго США, добыча нефти в США в среднем в месяц составит по итогам нынешнего года 12,54 мбс, а в 2024 году — 12,75 мбс.

Добыча в России в минувшем марте составила, по оценке Минэнерго США, 10,83 мбс, понизившись к февралю 2023 года на 2,4%, или 0,3 мбс. Ведомство по-прежнему ожидает снижения добычи нефти в России в апреле-мае до уровня 10,51—10,41 мбс. Добыча к концу года и в 2024 году, однако, не изменится, оставшись на уровне 10,41 мбс. Отмечается значительное улучшение апрельских оценок по российской добыче, обращает внимание Лукичева.

Страны ОПЕК повысили в марте среднемесячную добычу на 0,04 мбс м/м, или на 0,1% м/м, до 28,57 мбс. Прирост добычи наблюдался в Саудовской Аравии, Габоне и Венесуэле. Среднемесячная добыча стран ОПЕК в 2023 году ожидается на уровне 28,27 мбс, в 2024 году — на уровне 29,19 мбс.

«Таким образом, в начале второго квартала 2023 года спрос на нефть остается подавленным, что нивелирует объявленное ОПЕК+ сокращение добычи. К июню потребление может начать подрастать в связи с началом автомобильного сезона в Северном полушарии. Полноценное восстановление спроса и растущей динамики цен ожидается во втором полугодии», — заключает Оксана Лукичева.